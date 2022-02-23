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Трамп назвал гениальным решение Путина признать ДНР и ЛНР

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп назвал гениальным решение президента России Владимира Путина признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Свое отношение к ситуации вокруг Украины он высказал в интервью подкасту «The Clay Travis and Buck Sexton Show».

«Я вошел вчера в дом, там работал телевизор, и я сказал: «Это гениально». Путин объявляет большую часть Украины <...> независимой. О, это замечательно», — сказал Трамп.

Он также заявил, что США могли бы отправить на юг страны миротворческие силы, подобно тем, о которых заявил президент Путин. «Это самые сильные миротворческие силы, которые я когда-либо видел. Там было больше танков, чем я когда-либо видел. Они будут поддерживать мир. Нет, но подумайте об этом. Вот парень, который очень умный... Я его очень хорошо знаю. Очень, очень хорошо», — сказал Трамп.

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Ранее Трамп говорил, что одной из причин кризиса вокруг Украины стали надежды Европы на безоговорочную поддержку США, которые вернулись с приходом Джо Байдена к власти.

«Большой причиной того, что мы сейчас наблюдаем эту опасную ситуацию вокруг Украины, является то, что как только Байден пришел к власти, для других стран это стало сигналом о возвращении старых дней, когда можно было пользоваться Соединенными Штатами. Что им не нужно платить по своим счетам и рисковать своими жизнями. Пусть тупые американцы делают все за нас», — заявил он на митинге (цитата по «РИА Новости»).

21 февраля главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой признать независимость республик, чтобы защитить местное население от агрессии со стороны украинских силовиков. Вечером президент России подписал соответствующие указы, а 22 февраля Госдума и Совет Федерации одобрили федеральный закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

К решению о признании республик негативно отнеслись США и ряд стран Евросоюза. США обнародовали пакет санкций, в том числе в отношении российских банков и суверенного долга, а Германия объявила о приостановке процесса сертификации газопровода «Северный поток — 2».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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