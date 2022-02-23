Трамп назвал гениальным решение Путина признать ДНР и ЛНР

Он также заявил, что США могли бы отправить на юг страны миротворческие силы, подобно тем, о которых заявил президент Путин. «Это самые сильные миротворческие силы, которые я когда-либо видел. Там было больше танков, чем я когда-либо видел. Они будут поддерживать мир. Нет, но подумайте об этом. Вот парень, который очень умный... Я его очень хорошо знаю. Очень, очень хорошо», — сказал Трамп.