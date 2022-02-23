Трамп назвал гениальным решение Путина признать ДНР и ЛНР
Бывший президент США Дональд Трамп назвал гениальным решение президента России Владимира Путина признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Свое отношение к ситуации вокруг Украины он высказал в интервью подкасту «The Clay Travis and Buck Sexton Show».
«Я вошел вчера в дом, там работал телевизор, и я сказал: «Это гениально». Путин объявляет большую часть Украины <...> независимой. О, это замечательно», — сказал Трамп.
Он также заявил, что США могли бы отправить на юг страны миротворческие силы, подобно тем, о которых заявил президент Путин. «Это самые сильные миротворческие силы, которые я когда-либо видел. Там было больше танков, чем я когда-либо видел. Они будут поддерживать мир. Нет, но подумайте об этом. Вот парень, который очень умный... Я его очень хорошо знаю. Очень, очень хорошо», — сказал Трамп.
Ранее Трамп говорил, что одной из причин кризиса вокруг Украины стали надежды Европы на безоговорочную поддержку США, которые вернулись с приходом Джо Байдена к власти.
«Большой причиной того, что мы сейчас наблюдаем эту опасную ситуацию вокруг Украины, является то, что как только Байден пришел к власти, для других стран это стало сигналом о возвращении старых дней, когда можно было пользоваться Соединенными Штатами. Что им не нужно платить по своим счетам и рисковать своими жизнями. Пусть тупые американцы делают все за нас», — заявил он на митинге (цитата по «РИА Новости»).
21 февраля главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой признать независимость республик, чтобы защитить местное население от агрессии со стороны украинских силовиков. Вечером президент России подписал соответствующие указы, а 22 февраля Госдума и Совет Федерации одобрили федеральный закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.
К решению о признании республик негативно отнеслись США и ряд стран Евросоюза. США обнародовали пакет санкций, в том числе в отношении российских банков и суверенного долга, а Германия объявила о приостановке процесса сертификации газопровода «Северный поток — 2».