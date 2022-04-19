МИД Черногории извинился за сообщение о разрыве дипломатических отношений с Россией

Накануне МИД Черногории опубликовал заявление главы ведомства Джордже Радуловича о необходимости разрыва дипломатических отношений с Россией. Однако через несколько часов заявление было удалено. В опубликованном сообщении говорилось, что Радулович в ходе совещания о применении санкций в отношении РФ в связи с конфликтом на Украине заявил о необходимости «государственным институтам Черногории выполнять рестриктивные меры, введенные правительством против России».