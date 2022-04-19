МИД Черногории извинился за сообщение о разрыве дипломатических отношений с Россией
Министерство иностранных дел Черногории извинилось за ранее опубликованное сообщение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Заявление опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.
«Извиняемся перед общественностью из-за грубого упущения в предыдущем опубликованном сообщении, где вместо перечисления рестриктивных мер по ошибке указано, что меры вступили в силу», — говорится в заявлении.
Накануне МИД Черногории опубликовал заявление главы ведомства Джордже Радуловича о необходимости разрыва дипломатических отношений с Россией. Однако через несколько часов заявление было удалено. В опубликованном сообщении говорилось, что Радулович в ходе совещания о применении санкций в отношении РФ в связи с конфликтом на Украине заявил о необходимости «государственным институтам Черногории выполнять рестриктивные меры, введенные правительством против России».
В качестве комментария к твиту черногорский МИД опубликовал список введенных правительством мер, включающих «разрыв дипотношений, полный или частичный разрыв экономических отношений, полное или частичное ограничение импорта, экспорта, транзита, транспорта и предоставления услуг и логистических, почтовых и других коммуникаций». В ответ на это посольство России в стране направило ноту и запросило разъяснения в связи с публикацией в Twitter черногорского дипведомства.
7 апреля МИД Черногории объявил персонами нон грата четырех российских дипломатов. В ведомстве пояснили, что решение принято на основании оценки соответствующими органами безопасности в Черногории действий российских дипломатов и статьи 9 Венской конвенции.
Посол России в Подгорице Владислав Масленников допустил возможность асимметричного ответа Москвы на высылку сотрудников дипведомства, которая является «недружественным шагом». «Подобные действия всегда приводят на основе взаимности к ответным шагам, как правило, зеркальным, но могут быть и асимметричные варианты», — подчеркнул дипломат, добавив, что на правительство Черногории оказывается давление со стороны США и ЕС.