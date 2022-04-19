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МИД Черногории извинился за сообщение о разрыве дипломатических отношений с Россией

Ведомости

Министерство иностранных дел Черногории извинилось за ранее опубликованное сообщение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Заявление опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства. 

«Извиняемся перед общественностью из-за грубого упущения в предыдущем опубликованном сообщении, где вместо перечисления рестриктивных мер по ошибке указано, что меры вступили в силу», — говорится в заявлении.

Накануне МИД Черногории опубликовал заявление главы ведомства Джордже Радуловича о необходимости разрыва дипломатических отношений с Россией. Однако через несколько часов заявление было удалено. В опубликованном сообщении говорилось, что Радулович в ходе совещания о применении санкций в отношении РФ в связи с конфликтом на Украине заявил о необходимости «государственным институтам Черногории выполнять рестриктивные меры, введенные правительством против России».

В качестве комментария к твиту черногорский МИД опубликовал список введенных правительством мер, включающих «разрыв дипотношений, полный или частичный разрыв экономических отношений, полное или частичное ограничение импорта, экспорта, транзита, транспорта и предоставления услуг и логистических, почтовых и других коммуникаций». В ответ на это посольство России в стране направило ноту и запросило разъяснения в связи с публикацией в Twitter черногорского дипведомства.

7 апреля МИД Черногории объявил персонами нон грата четырех российских дипломатов. В ведомстве пояснили, что решение принято на основании оценки соответствующими органами безопасности в Черногории действий российских дипломатов и статьи 9 Венской конвенции.

Посол России в Подгорице Владислав Масленников допустил возможность асимметричного ответа Москвы на высылку сотрудников дипведомства, которая является «недружественным шагом». «Подобные действия всегда приводят на основе взаимности к ответным шагам, как правило, зеркальным, но могут быть и асимметричные варианты», — подчеркнул дипломат, добавив, что на правительство Черногории оказывается давление со стороны США и ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных