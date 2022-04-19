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МИД объявил персонами нон грата сотрудников посольств Нидерландов и Бельгии

Ведомости

МИД РФ объявил персонами нон грата 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве, одного сотрудника Генконсульства страны в Санкт-Петербурге, а также дипломатов бельгийского МИДа, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что посол Нидерландов в России Хиллес Арно Бесхоор Плух был вызван в МИД, где ему выразили протест в связи с высылкой 18 российских дипломатов. В качества ответной меры Россия высылает 15 нидерландских сотрудников дипведомства. «Им предписано покинуть территорию Российской Федерации в двухнедельный срок», — подчеркнуто в заявлении.

Помимо этого в российский МИД были вызваны послы Люксембурга и Бельгии в России — Жорж Фабер и Марк Михильсен, где им также выразили протест в связи с высылкой российских дипломатов. «Указано, что данный немотивированный и недружественный шаг негативно отразится на российско-люксембургских отношениях. Подчеркнуто, что российская сторона оставляет за собой право на ответные меры», — говорится в заявлении, Помимо этого, по решению МИДа, Россия высылает сотрудников бельгийского посольства, им предписано покинуть страну до 3 мая.

Нидерланды, Люксембург и Бельгия объявили о высылке российских дипломатов 29 марта и 6 апреля. В министерствах иностранных дел трех стран заявили, что деятельность российских сотрудников «противоречит интересами безопасности» упомянутых стран. Российская сторона тогда пообещала принять «соответствующие меры».

После начала военной операции России на Украине 24 февраля ряд стран решили выслать часть российских дипломатов. 18 марта такой шаг предприняли Латвия, Литва и Эстония. В тот же день Болгария объявила персонами нон грата десять сотрудников российского МИДа в связи с деятельностью, «не совместимой с их статусом».

23 марта польский МИД решил выслать из страны 45 дипломатов РФ по подозрению в шпионаже, 28 марта высылки пятерых российских дипломатов потребовала Северная Македония. К этим двум странам присоединились Ирландия и Чехия, которые решили выдворить четырех и одного российского дипломата соответственно. После этого Словакия, которая в середине марта уже высылала троих дипломатов, потребовала сократить состав российской дипмиссии еще на 35 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных