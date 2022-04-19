МИД объявил персонами нон грата сотрудников посольств Нидерландов и Бельгии

Помимо этого в российский МИД были вызваны послы Люксембурга и Бельгии в России — Жорж Фабер и Марк Михильсен, где им также выразили протест в связи с высылкой российских дипломатов. «Указано, что данный немотивированный и недружественный шаг негативно отразится на российско-люксембургских отношениях. Подчеркнуто, что российская сторона оставляет за собой право на ответные меры», — говорится в заявлении, Помимо этого, по решению МИДа, Россия высылает сотрудников бельгийского посольства, им предписано покинуть страну до 3 мая.