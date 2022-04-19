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Шольц призвал не допустить победы России на Украине

Ведомости

Евросоюз и НАТО считают, что Россия не должна победить в ходе спецоперации на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и лидерами стран G7 и ЕС.

«Вместе с нашими партнерами в ЕС и НАТО мы совершенно едины во мнении, что Россия не должна выиграть эту войну», — заявил Шольц (цитата по ТАСС). Канцлер призвал президента России Владимира Путина установить перемирие и отвести российские войска.

Ранее сегодня министр внутренних дел Сергей Лавров заявил в интервью India Today, что начинается следующая фаза спецоперации России на Украине. Он отметил, что спецоперация была с самого начала направлена на освобождение ДНР и ЛНР, и эта операция продолжится.

12 апреля президент России Владимир Путин отметил, что военная операция на Украине идет по плану. «Ход специальной военной операции идет по плану. Я, конечно, смотрю внимательно за дискуссиями, которые в нашем обществе происходят, за границей. Мы ничего не должны закрывать от общественности, ничего не скрывать, должны освещать эту боевую работу объективно», — добавил президент. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в свою очередь, отказался назвать сроки окончания операции на Украине. «Нет, не озвучивается», — ответил Песков на вопрос, известен ли срок окончания спецоперации и озвучивается ли он.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных