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Политика

Джонсон назвал труднодостижимым мирное урегулирование конфликта на Украине

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что возможности урегулирования конфликта на Украине дипломатическим способом в настоящее время весьма ограничены. Об этом он сказал в ходе выступления в палате общин парламента Великобритании.

«Я боюсь, что в настоящее время нет какого-либо легкого способа найти дипломатическое или достигнутое путем переговоров решение», — заявил Джонсон (цитата по ТАСС). По его словам, политическое урегулирование ситуации стало бы «объездным путем» для российских властей. Джонсон подчеркнул, что Соединенное королевство продолжит поставлять вооружение и боевую технику на Украину.

Первые три раунда переговоров России и Украины прошли в Белоруссии: в Гомеле и Беловежской пуще. По их итогам стороны договорились о работе гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из зон боевых действий. Затем переговоры прошли в Анталье на уровне министров иностранных дел и в Стамбуле — на уровне делегаций. В результате Минобороны России решило отвести войска с Киевского и Черниговского направлений, а Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному договору. В них предлагается установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также ее отказ от возвращения Крыма силовым путем. Однако позже российская сторона заявила, что Киев отступил от ранее выдвинутых предложений.

Ранее сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС и НАТО сходятся во мнении, что Россия не должна победить в конфликте на Украине. Он отметил, что бундесвер почти исчерпал возможности поставки вооружений Украине, однако власти ФРГ оплатят поставки продукции немецкого военно-промышленного комплекса Киеву.

12 апреля президент России Владимир Путин отметил, что военная операция на Украине идет по плану. «Ход специальной военной операции идет по плану. Я, конечно, смотрю внимательно за дискуссиями, которые в нашем обществе происходят, за границей. Мы ничего не должны закрывать от общественности, ничего не скрывать, должны освещать эту боевую работу объективно», — добавил президент. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в свою очередь, отказался назвать сроки окончания операции на Украине. «Нет, не озвучивается», — ответил Песков на вопрос, известен ли срок спецоперации и озвучивается ли он.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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