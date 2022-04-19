Джонсон назвал труднодостижимым мирное урегулирование конфликта на Украине

Первые три раунда переговоров России и Украины прошли в Белоруссии: в Гомеле и Беловежской пуще. По их итогам стороны договорились о работе гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из зон боевых действий. Затем переговоры прошли в Анталье на уровне министров иностранных дел и в Стамбуле — на уровне делегаций. В результате Минобороны России решило отвести войска с Киевского и Черниговского направлений, а Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному договору. В них предлагается установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также ее отказ от возвращения Крыма силовым путем. Однако позже российская сторона заявила, что Киев отступил от ранее выдвинутых предложений.