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Госдума запретила банкам передавать данные о клиентах иностранным органам

Ведомости

Госдума в третьем чтении приняла поправки в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств», которые запрещают банкам передавать информацию о клиентах по запросу «компетентных органов» иностранных государств, в том числе судебных.

Под запрет попадают сведения об операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Банки в ответ на запрос сведений смогут информировать иностранные органы о действующем запрете. Кредитные организации будут обязаны оперативно уведомлять о поступивших запросах Банк России – в течение трех дней. После чего регулятор сам будет информировать о поступивших запросах федеральные органы исполнительной власти.

В пояснительной записке сказано, что законопроект разработан для «минимизации рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну».

Первоначальная версия документа, разработанная правительством России, была внесена в Госдуму в июне 2021 г. Как пояснял замминистра финансов России Алексей Моисеев на заседании перед принятием законопроекта в первом чтении 21 октября 2021 г., его необходимость обусловлена изменениями законодательства США – в стране был принят закон, который требует «от всех организаций, работающих с американской валютой, отвечать на все вопросы, связанные с действиями любых их клиентов – физических и юридических лиц».

«Соответственно, американцы считают для себя возможным отключать всех, кто не будет отвечать на данный запрос, от работы в долларах США. Правительство приняло решение о необходимости ответить на данную американскую меру контрмерой», – сказал Моисеев. Эта мера позволит защитить граждан и юрлица от предоставления информации, содержащей банковскую тайну, заявил на том же заседании председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных