Госдума запретила банкам передавать данные о клиентах иностранным органам

Первоначальная версия документа, разработанная правительством России, была внесена в Госдуму в июне 2021 г. Как пояснял замминистра финансов России Алексей Моисеев на заседании перед принятием законопроекта в первом чтении 21 октября 2021 г., его необходимость обусловлена изменениями законодательства США – в стране был принят закон, который требует «от всех организаций, работающих с американской валютой, отвечать на все вопросы, связанные с действиями любых их клиентов – физических и юридических лиц».