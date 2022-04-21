Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $800 млн

«Сегодня я объявляю о выделении [помощи в размере] еще $800 млн, чтобы еще больше усилить возможности Украины вести боевые действия на востоке, в Донбассе. Этот пакет включает в себя тяжелые артиллерийские орудия, десятки гаубиц, а также 144 000 боеприпасов для этих гаубиц. Он также включает больше тактических БПЛА», — заявил Байден.