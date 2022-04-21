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Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $800 млн

Ведомости

Президент США Джо Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине стоимостью $800 млн, сообщил ТАСС. США поставят Киеву тяжелую артиллерию, 144 000 снарядов и беспилотники, отметил президент. 

«Сегодня я объявляю о выделении [помощи в размере] еще $800 млн, чтобы еще больше усилить возможности Украины вести боевые действия на востоке, в Донбассе. Этот пакет включает в себя тяжелые артиллерийские орудия, десятки гаубиц, а также 144 000 боеприпасов для этих гаубиц. Он также включает больше тактических БПЛА», — заявил Байден.

На следующей неделе администрация президента США направит в конгресс дополнительный запрос на увеличение военной помощи Украине. Байден добавил, что он практически исчерпал свои полномочия по выделению средств, которые конгресс предоставил для Украины. По словам президента, США и союзники максимально быстро передают Киеву новое вооружение для боев в Донбассе. Байден отметил, что США способны помогать Украине в течение долгого времени.

Также президент США объявил о выделении прямой экономической помощи Украине в размере $500 млн и запуске программы приема беженцев с Украины. Байден заявил, что США запрещают судам, связанным с Россией, заходить в американские порты. 

Джо Байден 13 апреля одобрил выделение пакета военной помощи Украине на $800 млн. В него войдут вертолеты Ми-17, 155-миллиметровые гаубицы, бронетранспортеры, противоартиллерийские радары, дроны-камикадзе Switchblade и противотанковые ракеты Javelin.

Российские власти ранее обвиняли страны Запада в «накачке» Украины оружием. В МИДе утверждали, что НАТО сейчас «накачивает оружием» Украину, находящуюся «в состоянии гражданской войны», однако оружие, которое западные страны поставляют Украине, не сможет помешать России достичь целей спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных