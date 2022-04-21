Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $800 млн
Президент США Джо Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине стоимостью $800 млн, сообщил ТАСС. США поставят Киеву тяжелую артиллерию, 144 000 снарядов и беспилотники, отметил президент.
«Сегодня я объявляю о выделении [помощи в размере] еще $800 млн, чтобы еще больше усилить возможности Украины вести боевые действия на востоке, в Донбассе. Этот пакет включает в себя тяжелые артиллерийские орудия, десятки гаубиц, а также 144 000 боеприпасов для этих гаубиц. Он также включает больше тактических БПЛА», — заявил Байден.
На следующей неделе администрация президента США направит в конгресс дополнительный запрос на увеличение военной помощи Украине. Байден добавил, что он практически исчерпал свои полномочия по выделению средств, которые конгресс предоставил для Украины. По словам президента, США и союзники максимально быстро передают Киеву новое вооружение для боев в Донбассе. Байден отметил, что США способны помогать Украине в течение долгого времени.
Также президент США объявил о выделении прямой экономической помощи Украине в размере $500 млн и запуске программы приема беженцев с Украины. Байден заявил, что США запрещают судам, связанным с Россией, заходить в американские порты.
Джо Байден 13 апреля одобрил выделение пакета военной помощи Украине на $800 млн. В него войдут вертолеты Ми-17, 155-миллиметровые гаубицы, бронетранспортеры, противоартиллерийские радары, дроны-камикадзе Switchblade и противотанковые ракеты Javelin.
Российские власти ранее обвиняли страны Запада в «накачке» Украины оружием. В МИДе утверждали, что НАТО сейчас «накачивает оружием» Украину, находящуюся «в состоянии гражданской войны», однако оружие, которое западные страны поставляют Украине, не сможет помешать России достичь целей спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.