В Госдуму внесли обобщающий нормы об иноагентах законопроект

Законопроект расширяет круг лиц, которые могут быть признаны иноагентами, – в случае его принятия им может стать любое российское или иностранное юрлицо, объединение лиц или физлицо независимо от гражданства, если они получают иностранную поддержку или находятся «под иностранным влиянием и осуществляют политическую деятельность либо целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности России», распространяют «для неограниченного круга лиц» сообщения либо финансируют эти виды деятельности.