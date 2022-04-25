В Госдуму внесли обобщающий нормы об иноагентах законопроект
В Госдуму внесли проект закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который будет регулировать институт иноагентов в России. Законопроект опубликован на сайте системы обеспечения законодательной власти.
В пояснительной записке сказано, что документ консолидирует и актуализирует положения действующих законов, регулирующих статус иноагента. Его авторами выступили депутаты Госдумы от «Единой России» Василий Пискарев, Андрей Альшевских, Алексей Ткачев, Мария Бутина, Олег Матвейчев, Евгений Ревенко, Дмитрий Савельев, Адальби Шхагошев, Ольга Казакова, «справороссы» Михаил Делягин, Яна Лантратова и Александр Бабаков, представители ЛДПР Андрей Луговой и Сергей Леонов, от «Новых людей» – Роза Чемерис, а также сенаторы Андрей Климов, Владимир Джабаров и Елена Афанасьева.
Законопроект расширяет круг лиц, которые могут быть признаны иноагентами, – в случае его принятия им может стать любое российское или иностранное юрлицо, объединение лиц или физлицо независимо от гражданства, если они получают иностранную поддержку или находятся «под иностранным влиянием и осуществляют политическую деятельность либо целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности России», распространяют «для неограниченного круга лиц» сообщения либо финансируют эти виды деятельности.
В новый реестр иноагентов также будут вноситься сведения о тех, кто связан с ними. О своем статусе иноагенты будут обязаны сообщать своим работникам, органам публичной власти, в которые они обращаются, сохраняется необходимость маркировать производимые материалы.
«Все указанные меры направлены на повышение осведомленности граждан и должностных лиц о том, кто и за счет каких источников осуществляет политическую деятельность, пытается распространять информацию среди граждан России», – говорится в пояснительной записке.
Парламентарии также предложили расширить круг ограничений, накладываемый на иноагентов: им будет запрещена преподавательская, просветительская, воспитательная деятельность в отношении несовершеннолетних и производство информпродукции для них. Иноагенты не смогут инвестировать в компании, «имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
«Предложенные законопроектом меры будут способствовать защите интересов и обеспечению безопасности Российской Федерации, ее суверенитета и территориальной целостности, прав и свобод ее граждан», – отмечается в пояснительной записке.