МИД РФ объявил 40 немецких дипломатов персонами нон грата

«Российская сторона считает неприемлемым сделанное в его контексте заявление главы МИДа Анналены Бербок, в котором этот шаг властей ФРГ мотивируется абсолютно ложным утверждением о том, что работа упомянутых сотрудников была нацелена на подрыв «свободы Германии» и «единства немецкого общества», а также инсинуациями в отношении происходящего на Украине», — подчеркнуто в заявлении.