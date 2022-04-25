МИД РФ объявил 40 немецких дипломатов персонами нон грата
МИД РФ объявил персонами нон грата 40 сотрудников немецких дипломатических учреждений в России, сообщает пресс-служба дипведомства. Об этом шаге МИД оповестил посла ФРГ в России Гезу Андреаса фон Гайра.
В сообщении ведомства говорится, что главе дипмиссии ФРГ в Москве был выражен «решительный протест» из-за объявления персонами нон грата 40 российских дипломатов, работавших в Германии.
«Российская сторона считает неприемлемым сделанное в его контексте заявление главы МИДа Анналены Бербок, в котором этот шаг властей ФРГ мотивируется абсолютно ложным утверждением о том, что работа упомянутых сотрудников была нацелена на подрыв «свободы Германии» и «единства немецкого общества», а также инсинуациями в отношении происходящего на Украине», — подчеркнуто в заявлении.
4 апреля Бербок объявила, что Берлин решил признать персонами нон грата «значительное число» российских дипломатов. Решение было принято после появления кадров из города Буча в Киевской области, которые, как утверждают власти Германии и ряда других западных стран, свидетельствуют о преступлениях, совершенных против мирного населения. Аналогичные шаги предприняли Франция, Дания, Италия, Австрия, Нидерланды и др.
Минобороны России опровергло обвинения и назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы очернить страну. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Буче фейком.