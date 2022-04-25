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МИД РФ объявил 40 немецких дипломатов персонами нон грата

Ведомости

МИД РФ объявил персонами нон грата 40 сотрудников немецких дипломатических учреждений в России, сообщает пресс-служба дипведомства. Об этом шаге МИД оповестил посла ФРГ в России Гезу Андреаса фон Гайра.

В сообщении ведомства говорится, что главе дипмиссии ФРГ в Москве был выражен «решительный протест» из-за объявления персонами нон грата 40 российских дипломатов, работавших в Германии. 

«Российская сторона считает неприемлемым сделанное в его контексте заявление главы МИДа Анналены Бербок, в котором этот шаг властей ФРГ мотивируется абсолютно ложным утверждением о том, что работа упомянутых сотрудников была нацелена на подрыв «свободы Германии» и «единства немецкого общества», а также инсинуациями в отношении происходящего на Украине», — подчеркнуто в заявлении.

4 апреля Бербок объявила, что Берлин решил признать персонами нон грата «значительное число» российских дипломатов. Решение было принято после появления кадров из города Буча в Киевской области, которые, как утверждают власти Германии и ряда других западных стран, свидетельствуют о преступлениях, совершенных против мирного населения. Аналогичные шаги предприняли Франция, Дания, Италия, Австрия, Нидерланды и др. 

Минобороны России опровергло обвинения и назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы очернить страну. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Буче фейком. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных