Подозреваемые в покушении на убийство Соловьева планировали взорвать его авто

Соловьев сказал ТАСС, что он про покушение ничего не знал. «От меня ничего и не требовалось, кроме того, чтобы быть собой и просто работать. Поэтому я узнал вместе со всей страной», – цитирует ТАСС журналиста. При этом Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что не занималась подготовкой убийства российского журналиста.