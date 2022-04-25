Подозреваемые в покушении на убийство Соловьева планировали взорвать его авто
Подозреваемые в покушении на убийство журналиста Владимира Соловьева планировали подорвать его автомобиль в Москве, сообщили в Следственном комитете России (СКР).
Причиной покушения стала его профессиональная деятельность, полагает следствие. В ведомстве уточнили, что шесть человек – члены запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism / White Power – подозреваются в совершении преступления по ч. 1 ст. 30, п/п «б, е ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Фигуранты дела задержаны, следствие намерено ходатайствовать об их аресте.
О предотвращении покушения на Соловьева ранее сегодня сообщил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры. По словам президента, советы Киеву о подготовке покушений на российских журналистов дают иностранные спецслужбы, в том числе ЦРУ.
Соловьев сказал ТАСС, что он про покушение ничего не знал. «От меня ничего и не требовалось, кроме того, чтобы быть собой и просто работать. Поэтому я узнал вместе со всей страной», – цитирует ТАСС журналиста. При этом Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что не занималась подготовкой убийства российского журналиста.
14 марта Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило о заочном аресте Соловьева по обвинению в «публичных призывах к изменению государственной границы республики».
После начала спецоперации на Украине Евросоюз, США, Канада и Великобритания ввели против Соловьева персональные санкции, и, как писали 5 марта издания La Repubblica и Riformista, две его виллы были арестованы.