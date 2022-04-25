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Подозреваемые в покушении на убийство Соловьева планировали взорвать его авто

Ведомости

Подозреваемые в покушении на убийство журналиста Владимира Соловьева планировали подорвать его автомобиль в Москве, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Причиной покушения стала его профессиональная деятельность, полагает следствие. В ведомстве уточнили, что шесть человек – члены запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism / White Power – подозреваются в совершении преступления по ч. 1 ст. 30, п/п «б, е ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Фигуранты дела задержаны, следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

О предотвращении покушения на Соловьева ранее сегодня сообщил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры. По словам президента, советы Киеву о подготовке покушений на российских журналистов дают иностранные спецслужбы, в том числе ЦРУ.

Соловьев сказал ТАСС, что он про покушение ничего не знал. «От меня ничего и не требовалось, кроме того, чтобы быть собой и просто работать. Поэтому я узнал вместе со всей страной», – цитирует ТАСС журналиста. При этом Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что не занималась подготовкой убийства российского журналиста.

14 марта Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило о заочном аресте Соловьева по обвинению в «публичных призывах к изменению государственной границы республики».

После начала спецоперации на Украине Евросоюз, США, Канада и Великобритания ввели против Соловьева персональные санкции, и, как писали 5 марта издания La Repubblica и Riformista, две его виллы были арестованы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных