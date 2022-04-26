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Минобороны заявило об уничтожении четырех военных объектов Украины

Ведомости

Российские военные уничтожили четыре военных объекта Украины в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре военных объекта Украины. В том числе два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка Харьковской области», — пояснил Конашенков.

По словам Конашенкова, было поражено 87 военных объектов Украины. Среди них 79 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники — уничтожены около 500 человек личного состава противника. Помимо этого в районах Веселое и Пришиб были уничтожены две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса АКМ», а также два склада с боеприпасами в районе населенных пунктов Новоселовка и Славянск, добавил Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 583 беспилотных летательных аппарата, 269 зенитных ракетных комплексов, 2576 танков и других боевых бронированных машин, 287 установок реактивных систем залпового огня, 1111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2392 единицы специальной военной автомобильной техники.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР 22 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных