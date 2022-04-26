Минобороны заявило об уничтожении четырех военных объектов Украины

По словам Конашенкова, было поражено 87 военных объектов Украины. Среди них 79 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники — уничтожены около 500 человек личного состава противника. Помимо этого в районах Веселое и Пришиб были уничтожены две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса АКМ», а также два склада с боеприпасами в районе населенных пунктов Новоселовка и Славянск, добавил Конашенков.