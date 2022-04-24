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Минобороны сообщило об ударе по цехам по производству взрывчатки на Украине

Ведомости

Вооруженные силы России нанесли удар по цехам предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов в Днепропетровской области Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских вооруженных сил», — говорится в сообщении Минобороны.

Помимо этого за последние сутки ракеты нанесли удар по девяти военным объектам Украины, в числе которых пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской области.

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«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины. Среди них уничтожены: командно-наблюдательный пункт батальона, а также 25 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники», — сообщил также на брифинге Конашенков. 

По данным Минобороны, российские силы уничтожили «до 150 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей». Также ракетные войска и артиллерия ночью выполнили 423 огневые задачи, а средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников, следует из отчета министерства.  

Вооруженные силы России в Харьковской области взяли под контроль арсенал украинской армии с большим количеством боеприпасов, сообщала ранее пресс-служба Минобороны РФ. В оборонном ведомстве также заявили, что в ангарах хранились боеприпасы, мины и снаряды советского и западного производства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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