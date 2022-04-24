Минобороны сообщило об ударе по цехам по производству взрывчатки на Украине

Помимо этого за последние сутки ракеты нанесли удар по девяти военным объектам Украины, в числе которых пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской области.