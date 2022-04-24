Минобороны сообщило об ударе по цехам по производству взрывчатки на Украине
Вооруженные силы России нанесли удар по цехам предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов в Днепропетровской области Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских вооруженных сил», — говорится в сообщении Минобороны.
Помимо этого за последние сутки ракеты нанесли удар по девяти военным объектам Украины, в числе которых пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской области.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины. Среди них уничтожены: командно-наблюдательный пункт батальона, а также 25 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники», — сообщил также на брифинге Конашенков.
По данным Минобороны, российские силы уничтожили «до 150 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей». Также ракетные войска и артиллерия ночью выполнили 423 огневые задачи, а средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников, следует из отчета министерства.
Вооруженные силы России в Харьковской области взяли под контроль арсенал украинской армии с большим количеством боеприпасов, сообщала ранее пресс-служба Минобороны РФ. В оборонном ведомстве также заявили, что в ангарах хранились боеприпасы, мины и снаряды советского и западного производства.