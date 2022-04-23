Минобороны заявило о подготовке США провокации с ядерным оружием на Украине
Минобороны России заявило, что США готовят на Украине провокации с целью обвинения Вооруженных сил России в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия. По информации военного ведомства, США могут реализовать этот план по одному из трех сценариев.
Заявление о готовящейся США провокации, которая является «реакцией на успехи России в проведении специальной военной операции», Минобороны сделало в ходе соответствующего брифинга.
В качестве примеров провокаций военное ведомство приводит инциденты в Сирии в 2017-2018 гг. «Постановочные съемки с якобы отравленными хлором сирийскими детьми привели к уничтожению медицинского научно-исследовательского центра в Барзе и Джамрае», — заявили в Минобороны.
Наиболее вероятным сценарием для обвинения России в применении оружия массового поражения, по мнению Минобороны, будет использование «постановочного инцидента под чужим флагом». Его могут реализовать на химических и биологических объектах Харькова и Киева, а также на Запорожской АЭС, которая сейчас контролируется Россией.
«Речь может идти о реальном применении химического и биологического оружия с жертвами среди населения либо инсценировке «диверсий» со стороны России на принадлежащих Украине объектах, которые были вовлечены в разработку компонентов оружия массового поражения», — говорится в заявлении Минобороны. Помимо этого киевские власти рассматривают возможность нанесения удара по хранилищу радиоактивных отходов на бывшем предприятии «Приднестровский химический завод» в Днепропетровской области.
Второй сценарий предполагает «максимально скрытное применение ОМП в малых объемах», такой план, по данным ведомства, рассматривался на предприятии «Азовсталь». Третьим и наименее вероятным планом Минобороны называет «открытое применение ОМУ на поле боя», его могут применить в Славянске и Краматорске.
Минобороны объясняет свои опасения по поводу готовящихся провокаций тем, что на Украину из США были поставлены антидоты отравляющих веществ. В ведомстве обеспокоены фактом обнаружения 9 марта в Херсонской области трех беспилотников, оснащенных емкостями объемом 30 л и оборудованием для распыления рецептур.
«В попытке дискредитировать специальную военную операцию российских войск киевский режим с подачи американской администрации способен в ближайшее время реализовать сценарии, которые приведут к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызовут экологическую и гуманитарную катастрофу», — заявили в Минобороны.
Военное ведомство также подчеркнуло, что в США действуют нормы, допускающие возможность проведения работ в области биологического оружия, а «программы по созданию биологического оружия в СССР были полностью свернуты в 1972 г.».
В начале апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что спецслужбы Украины планируют взорвать хранилище со 120 т хлора на территории «Химпрома» в Харьковской области, чтобы обвинить в этом Россию.