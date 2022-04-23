Минобороны заявило о подготовке США провокации с ядерным оружием на Украине

Наиболее вероятным сценарием для обвинения России в применении оружия массового поражения, по мнению Минобороны, будет использование «постановочного инцидента под чужим флагом». Его могут реализовать на химических и биологических объектах Харькова и Киева, а также на Запорожской АЭС, которая сейчас контролируется Россией.