Лавров: Россия не рассматривает применение ядерного оружия на Украине

«Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях», — подчеркнул министр. По мнению Лаврова, настоящей причиной сложившейся ситуации является «самодовольство» большинства стран после Второй мировой войны. Они нарушили свои обещания российскому руководству и начали содействовать расширению НАТО на восток после того, как произошел распад СССР. «Они сказали, что это оборонительный союз, а не угроза безопасности России», — добавил дипломат.