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Лавров: Россия не рассматривает применение ядерного оружия на Украине

Ведомости

Россия будет использовать на Украине только обычные виды вооружения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today. 

«Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях», — подчеркнул министр. По мнению Лаврова, настоящей причиной сложившейся ситуации является «самодовольство» большинства стран после Второй мировой войны. Они нарушили свои обещания российскому руководству и начали содействовать расширению НАТО на восток после того, как произошел распад СССР. «Они сказали, что это оборонительный союз, а не угроза безопасности России», — добавил дипломат. 

«Наша армия нацелена только на военную инфраструктуру, а не на гражданское население. Украинская армия использует мирных жителей в качестве живого щита», — заключил Лавров, отвечая на обвинения в военных преступлениях, якобы совершенных российской армией. 

22 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что концепция национальной безопасности России предполагает использование ядерного оружия в случае угрозы существованию страны.

7 февраля президент России Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим боевого дежурства. В них входят в том числе стратегические ядерные силы. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя это, сказала, что таким образом Москва отреагировала на «несуществующие» угрозы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных