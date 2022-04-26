Президент Молдавии прокомментировала взрывы в Приднестровье
Взрывы в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) являются попыткой эскалации сил внутри неподконтрольного Молдавии региона, выступающих за войну. Об этом заявила молдавский президент Майя Санду на брифинге по итогам заседания Высшего совета безопасности страны. Власти ПМР до этого назвали эти инциденты терактами и объявили о «красном» уровне террористической угрозы.
«По нашей информации, попытки эскалации связаны с силами внутри Приднестровья, которые выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации, однако мы продолжаем собирать информацию», — сказала Санду на брифинге, трансляцию которого вело молдавское издание NewsMaker.
Ранее сегодня власти непризнанной ПМР объявили о «красном» уровне террористической опасности, который продлится до 10 мая, и отменили парад на 9 мая, решено отказаться также от салютов. Это положение было объявлено в связи с обстрелом из гранатомета здания министерства госбезопасности (МГБ) ПМР в Тирасполе 25 апреля, атакой на воинскую часть в поселке Парканы, а также взрывом двух антенн республиканского радиоцентра в поселке Маяк.
Все эти инциденты власти ПМР назвали терактами. Следственный комитет ПМР заявил, что как минимум в случае атаки на МГБ ее исполнители прибыли с территории Украины. В инцидентах никто не пострадал.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «очень внимательно наблюдает» за ситуацией в Приднестровье. «Безусловно, что те новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность», — подчеркнул Песков. Однако, по его словам, президент Владимир Путин не планирует связываться по этому поводу с Санду. В МИД России заявили, что Москва хотела бы избежать сценария, при котором ей придется вмешаться в конфликт между ПМР и Молдавией.