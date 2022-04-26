Президент Молдавии прокомментировала взрывы в Приднестровье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «очень внимательно наблюдает» за ситуацией в Приднестровье. «Безусловно, что те новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность», — подчеркнул Песков. Однако, по его словам, президент Владимир Путин не планирует связываться по этому поводу с Санду. В МИД России заявили, что Москва хотела бы избежать сценария, при котором ей придется вмешаться в конфликт между ПМР и Молдавией.