В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Приднестровье
Кремль очень внимательно наблюдает за ситуацией в Приднестровье, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Безусловно, что те новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность», — подчеркнул Песков. По его словам, президент Владимир Путин не планирует связываться с главой Молдавии Майей Санду.
Накануне МВД Приднестровья сообщило, что здание министерства госбезопасности в столице непризнанной республики Тирасполе обстреляли из ручного гранатомета. Пострадавших в результате инцидента не было. После этого МВД республики оповестило о подрыве антенны регионального радиоцентра в районе населенного пункта Маяк, ретранслировавшего российское радио. Отмечается, что никто из сотрудников Приднестровского радиоцентра (ПРТЦ) и местных жителей не пострадал.
Совет безопасности Приднестровья также подтвердил факт совершения на территории непризнанной республики в понедельник и вторник трех террористических атак — пострадали здание министерства госбезопасности в Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В регионе объявлен красный уровень террористической опасности.
Президент непризнанной республики Вадим Красносельский распорядился отменить запланированный на 9 мая парад. Решено отказаться и от салютов. Церемонии возложения цветов к памятникам и могилам солдат состоятся, в населенных пунктах пройдут тематические концерты.