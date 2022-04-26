В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Приднестровье

Накануне МВД Приднестровья сообщило, что здание министерства госбезопасности в столице непризнанной республики Тирасполе обстреляли из ручного гранатомета. Пострадавших в результате инцидента не было. После этого МВД республики оповестило о подрыве антенны регионального радиоцентра в районе населенного пункта Маяк, ретранслировавшего российское радио. Отмечается, что никто из сотрудников Приднестровского радиоцентра (ПРТЦ) и местных жителей не пострадал.