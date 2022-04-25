Министерство госбезопасности Приднестровья обстреляли из гранатомета
Здание министерства госбезопасности Приднестровья в столице непризнанной республики Тирасполе обстреляли из ручного гранатомета, сообщает Telegram-канал приднестровского МВД.
«В понедельник, около 17:00, в здании министерства госбезопасности ПМР, расположенном на перекрестке улиц Манойлова и Карла Маркса, произошло несколько взрывов. Выбиты окна на верхних этажах. Из помещений валит дым. По предварительным данным, выстрелы были произведены из РПГ», — говорится в сообщении. По данным МВД Приднестровья, пострадавших в результате инцидента нет.
«Прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. На месте — следственно-оперативная группа, саперы, пожарные, врачи скорой помощи и специалисты других экстренных служб», — добавили в ведомстве непризнанной республики.
Ранее, 22 апреля, заместитель командующего Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев заявил, что целью второго этапа проводимой Россией на Украине специальной военной операции является контроль над территорией Донбасса, Южной Украины с сухопутным коридором в Крым, а также через южноукраинскую территорию обеспечить «еще один выход в Приднестровье», где, по словам генерал-майора, «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».
Однако 25 апреля замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва не видит рисков в Приднестровье для своих граждан. «Мы выступаем за мирное урегулирование приднестровской проблемы при уважении территориальной целостности Молдавии и особого статуса этого региона в ее составе», — сказал замминистра.
Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) была провозглашена в 1990 г., а объявила независимость от Молдавии в августе 1991 г. в ответ на декларацию Кишинева о независимости и выходе из СССР. В 1992 г. молдавские власти попытались вернуть регион под свой контроль вооруженной силой, однако потерпели неудачу. С 1992 г. в Приднестровье находится российский миротворческий контингент. В 2006 г. в Приднестровье прошел референдум о присоединении к России, на котором «за» проголосовали 97,2% жителей территории, однако Москва не признала его результатов.