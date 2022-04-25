Министерство госбезопасности Приднестровья обстреляли из гранатомета

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) была провозглашена в 1990 г., а объявила независимость от Молдавии в августе 1991 г. в ответ на декларацию Кишинева о независимости и выходе из СССР. В 1992 г. молдавские власти попытались вернуть регион под свой контроль вооруженной силой, однако потерпели неудачу. С 1992 г. в Приднестровье находится российский миротворческий контингент. В 2006 г. в Приднестровье прошел референдум о присоединении к России, на котором «за» проголосовали 97,2% жителей территории, однако Москва не признала его результатов.