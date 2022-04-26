МВД Приднестровья сообщило о подрыве двух антенн в радиоцентре поселка Маяк
В Приднестровье взорваны антенны регионального радиоцентра в районе населенного пункта Маяк, ретранслировавшего российское радио, сообщили в Telegram-канале пресс-службы МВД непризнанной республики.
«Ранним утром 26 апреля в посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05.По данным на 9 утра известно, что из строя выведены две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая – полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ», — говорится в сообщении. Отмечается, что никто из сотрудников Приднестровского радиоцентра (ПРТЦ) и местных жителей не пострадал.
ПРТЦ – один из 14 радиопередающих центров бывшего СССР. С ПРТЦ может ретранслироваться в США, на Ближний Восток и в Латинскую Америку. Радиоцентр был построен в конце 60-х годов. Это один из немногих трансляторов, продолжающих вещать на коротких волнах.
Накануне МВД Приднестровья сообщило, что здание министерства госбезопасности в столице непризнанной республики Тирасполе обстреляли из ручного гранатомета. Пострадавших в результате инцидента не было.
Ранее, 22 апреля, заместитель командующего Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев заявил, что целью второго этапа проводимой Россией на Украине специальной военной операции является контроль над территорией Донбасса, Южной Украины с сухопутным коридором в Крым, а также через южноукраинскую территорию обеспечить «еще один выход в Приднестровье», где, по словам генерал-майора, «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».
Однако 25 апреля замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва не видит рисков в Приднестровье для своих граждан. «Мы выступаем за мирное урегулирование приднестровской проблемы при уважении территориальной целостности Молдавии и особого статуса этого региона в ее составе», — сказал замминистра.