МВД Приднестровья сообщило о подрыве двух антенн в радиоцентре поселка Маяк

«Ранним утром 26 апреля в посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05.По данным на 9 утра известно, что из строя выведены две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая – полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ», — говорится в сообщении. Отмечается, что никто из сотрудников Приднестровского радиоцентра (ПРТЦ) и местных жителей не пострадал.