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Патрушев допустил распад Украины на несколько государств

Ведомости

Итогом политики западных стран и киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью «Российской газете». 

По его словам, власти США решили создать антипод России и выбрали для этого Украину, пытаясь «разделить по сути единый народ». Не найдя позитивной основы для привлечения Киева на свою сторону, США внушали украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому задолго до переворота в 2014 г. 

«Однако история учит тому, что ненависть никогда не сможет стать надежным фактором народного единства. Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов», — подчеркнул Патрушев.

В марте 2014 г. жители Крыма в ходе референдума проголосовали за присоединение полуострова к России. Затем в апреле того же года в Донбассе объявили о создании независимых Донецкой и Луганской народных республик. 21 февраля 2022 г. Россия признала ДНР и ЛНР, а 24 февраля началась спецоперация России на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что цель операции — защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных