Патрушев допустил распад Украины на несколько государств
Итогом политики западных стран и киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».
По его словам, власти США решили создать антипод России и выбрали для этого Украину, пытаясь «разделить по сути единый народ». Не найдя позитивной основы для привлечения Киева на свою сторону, США внушали украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому задолго до переворота в 2014 г.
«Однако история учит тому, что ненависть никогда не сможет стать надежным фактором народного единства. Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов», — подчеркнул Патрушев.
В марте 2014 г. жители Крыма в ходе референдума проголосовали за присоединение полуострова к России. Затем в апреле того же года в Донбассе объявили о создании независимых Донецкой и Луганской народных республик. 21 февраля 2022 г. Россия признала ДНР и ЛНР, а 24 февраля началась спецоперация России на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что цель операции — защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.