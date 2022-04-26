Патрушев допустил распад Украины на несколько государств

В марте 2014 г. жители Крыма в ходе референдума проголосовали за присоединение полуострова к России. Затем в апреле того же года в Донбассе объявили о создании независимых Донецкой и Луганской народных республик. 21 февраля 2022 г. Россия признала ДНР и ЛНР, а 24 февраля началась спецоперация России на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что цель операции — защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.