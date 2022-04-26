Захарова ответила на заявление Лондона о допустимости нанесения ударов по России
«Глубина полета» мысли руководства министерства обороны Великобритании уступает лишь интеллекту руководства министерства иностранных дел этой страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала слова замглавы минобороны Великобритании Джеймса Хиппи о том, что украинская сторона имеет право наносить удары по объектам снабжения российской армии на территории РФ.
«Правильно ли мы понимаем, что ради «нарушения логистики военных поставок» Россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму? Ведь это напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины. Насколько я понимаю, Британия — одна из этих стран», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Хиппи ранее заявил, что британское правительство считает допустимым нанесение Украиной ударов по «законным военным целям» на территории России с применением западных вооружений.
«Во-первых, цели выбираются украинской стороной, а не теми, кто производит или экспортирует технику. Во-вторых, выбирать военные цели в глубоком тылу противника, чтобы нарушить его логистику и пути снабжения, совершенно законно», — подчеркнул Хиппи.
По его словам, по той же логике законными целями для России являются украинские линии снабжения на западе Украины при условии, что ударам не подвергается мирное население. Хиппи также отметил, что использование западных вооружений в таких ситуациях «не обязательно является проблемой».
С начала спецоперации на Украине приграничные районы России периодически подвергаются обстрелам. 1 апреля по нефтебазе в Белгороде был нанесен авиаудар, из-за которого возник пожар. 12 апреля между Белгородом и Нижеголью было повреждено железнодорожное полотно. 19 апреля обстрелу подверглось село Головчино Белгородской области, по предварительным данным, повреждено более 20 частных домовладений и несколько транспортных средств, пострадали три человека.
24 апреля в поле рядом с селом Отрадное упал снаряд, пострадавших и повреждений зафиксировано не было. Периодически обстрелам подвергаются погранпункты Курской области, а также Брянской области – 14 апреля вертолеты ВСУ нанесли несколько ударов по шести домам в поселке Климово.