Минобороны сообщило о захвате склада ВСУ с тысячей единиц оружия
Российские военные захватили полевой склад с тысячей единиц вооружения, оставленный украинскими войсками при отступлении в ЛНР, передает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
«Всего в захваченном российскими военными полевом складе вооружения было обнаружено около тысячи единиц вооружения различной номенклатуры и боеприпасов к ним», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве отметили, что на складе находилось, в основном, советское оружие, также были найдены иностранные образцы противотанкового вооружения «Javelin» и «NLAW», противотанковые управляемые ракеты немецкого производства, советские ракеты экспортного варианта, различное стрелковое вооружение иностранного производства и переносные зенитные ракетные комплексы стран НАТО.
Накануне Минобороны сообщило об уничтожении четырех военных объектов на территории Украины, в том числе два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 607 беспилотных летательных аппаратов, 273 зенитных ракетных комплекса, 2596 танков и других боевых бронированных машин, 296 установок реактивных систем залпового огня, 1134 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2413 единицы специальной военной автомобильной техники.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР 22 февраля.