Песков ответил на слова МИД Британии о поставках вооружения Молдавии и Грузии

«Сама по себе тенденция на накачивание вооружениями, в том числе и тяжелыми вооружениями, Украины и других стран – это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность. Но что касается оценки заявления госпожи министра иностранных дел, то, наверное, я не хотел бы отказывать в удовольствии моей коллеге Маше Захаровой (официальный представитель МИД России Мария Захарова. — "Ведомости") это комментировать», — заявил Песков.