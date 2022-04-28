Песков ответил на слова МИД Британии о поставках вооружения Молдавии и Грузии
Накачивание вооружением Украины и других стран мира угрожает безопасности континента и провоцируют нестабильность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что НАТО должно «гарантировать, что наряду с Украиной у западных Балкан и таких стран, как Молдавия и Грузия, будет запас прочности и возможности сохранить свой суверенитет и свободу» (цитата по ТАСС), а также удвоить поддержку Украины, в том числе поставить в страну тяжелое вооружение.
«Сама по себе тенденция на накачивание вооружениями, в том числе и тяжелыми вооружениями, Украины и других стран – это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность. Но что касается оценки заявления госпожи министра иностранных дел, то, наверное, я не хотел бы отказывать в удовольствии моей коллеге Маше Захаровой (официальный представитель МИД России Мария Захарова. — "Ведомости") это комментировать», — заявил Песков.