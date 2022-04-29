Газета
Политика

Кремль не приглашал зарубежных лидеров на празднование Дня Победы

Ведомости

Москва не приглашала никого из лидеров зарубежных стран на празднование Дня Победы в Москве, потому что в этом году не юбилейная дата, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали», — заявил Песков. По его словам, визит президента Белоруссии Александра Лукашенко на 9 мая также не планируется.

Празднование Дня Победы в этом году пройдет без изменений, сообщал ранее Песков. 7 мая состоится генеральная репетиция, 9 мая — сам Парад Победы. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Шествие «Бессмертного полка» изначально планировалось провести в традиционном формате, однако это не будет возможно сделать во всех регионах.

Минобороны ранее сегодня рассказало, что в авиационной части военного парада на Красной площади примут участие 77 самолетов. Над Москвой пролетят стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 «Белый лебедь» вместе с воздушным танкером Ил-78, истребители МиГ-29, Су-35С, МиГ-31, Су-57, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, «самолет судного дня» Ил-80, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8 и Ми-26. Завершат авиационную часть 9 самолетов пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» и 6 штурмовиков Су-25.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных