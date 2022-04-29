Кремль не приглашал зарубежных лидеров на празднование Дня Победы

«На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали», — заявил Песков. По его словам, визит президента Белоруссии Александра Лукашенко на 9 мая также не планируется.