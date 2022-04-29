Кремль не приглашал зарубежных лидеров на празднование Дня Победы
Москва не приглашала никого из лидеров зарубежных стран на празднование Дня Победы в Москве, потому что в этом году не юбилейная дата, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали», — заявил Песков. По его словам, визит президента Белоруссии Александра Лукашенко на 9 мая также не планируется.
Празднование Дня Победы в этом году пройдет без изменений, сообщал ранее Песков. 7 мая состоится генеральная репетиция, 9 мая — сам Парад Победы. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Шествие «Бессмертного полка» изначально планировалось провести в традиционном формате, однако это не будет возможно сделать во всех регионах.
Минобороны ранее сегодня рассказало, что в авиационной части военного парада на Красной площади примут участие 77 самолетов. Над Москвой пролетят стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 «Белый лебедь» вместе с воздушным танкером Ил-78, истребители МиГ-29, Су-35С, МиГ-31, Су-57, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, «самолет судного дня» Ил-80, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8 и Ми-26. Завершат авиационную часть 9 самолетов пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» и 6 штурмовиков Су-25.