В Турции сообщили об отказе ВВС страны участвовать в учениях НАТО в Греции

Военно-воздушные силы Турции не примут участие в учениях НАТО в Греции, поскольку Афины при подготовке технического регламента учения Tiger Meet внесли в него дополнения, которые направлены против Турции и «манипулируют» имеющимися между ними разногласиями, передает NTV со ссылкой на источники в службах безопасности.