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В Турции сообщили об отказе ВВС страны участвовать в учениях НАТО в Греции

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Военно-воздушные силы Турции не примут участие в учениях НАТО в Греции, поскольку Афины при подготовке технического регламента учения Tiger Meet внесли в него дополнения, которые направлены против Турции и «манипулируют» имеющимися между ними разногласиями, передает NTV со ссылкой на источники в службах безопасности.

В частности, разногласия двух государств касаются границ воздушного пространства в Эгейском море.

«В связи с отказом Греции исключить из документа внесенные в него изменения, которые противоречат международному праву, ВВС Турции приняли решение отказаться от участия в учениях», — передает NTV.

ВВС Турции сообщили властям Греции об отказе участвовать в учениях 22 апреля. Tiger Meet пройдет в стране с 9 по 20 мая. В Турции утверждают, что от Греции потребовали внести изменения в технический регламент встречи, однако «настойчивые требования» не были приняты. Афины попытались использовать учения против прав и интересов Турции, считают источники телеканала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных