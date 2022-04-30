В Турции сообщили об отказе ВВС страны участвовать в учениях НАТО в Греции
Военно-воздушные силы Турции не примут участие в учениях НАТО в Греции, поскольку Афины при подготовке технического регламента учения Tiger Meet внесли в него дополнения, которые направлены против Турции и «манипулируют» имеющимися между ними разногласиями, передает NTV со ссылкой на источники в службах безопасности.
В частности, разногласия двух государств касаются границ воздушного пространства в Эгейском море.
«В связи с отказом Греции исключить из документа внесенные в него изменения, которые противоречат международному праву, ВВС Турции приняли решение отказаться от участия в учениях», — передает NTV.
ВВС Турции сообщили властям Греции об отказе участвовать в учениях 22 апреля. Tiger Meet пройдет в стране с 9 по 20 мая. В Турции утверждают, что от Греции потребовали внести изменения в технический регламент встречи, однако «настойчивые требования» не были приняты. Афины попытались использовать учения против прав и интересов Турции, считают источники телеканала.