Ракеты «Оникс» уничтожили логистический центр с западным оружием в Одессе
Вооруженные силы России высокоточными ракетами «Оникс» нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме в Одессе, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Он уточнил, что через этот центр США и европейские страны доставляли на Украину вооружение. «Уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2», а также ракетным вооружением и боеприпасами», – сказал Конашенков.
Ракетами воздушного базирования за ночь были поражены шесть военных объектов Украины, в том числе защищенный пункт управления, склад боеприпасов в районе поселка Слатино, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 69 опорных пунктов.
Ракетные войска поразили командные пункты 81-й аэромобильной бригады в районе села Долина и 77-й бригады территориальной обороны в районе Подоловки Харьковской области, в районе Кульбакино Николаевской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.
«Артиллерийскими подразделениями поражены 54 огневые позиции артиллерии ВСУ, 38 опорных пунктов, а также 195 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 230 националистов и 52 единицы вооружения и военной техники», – сказал Конашенков.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотников, также была сбита баллистическая ракета «Точка-У» и два снаряда системы залпового огня «Смерч».
Всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 696 беспилотников, 286 зенитных ракетных комплексов, 2783 танка и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1255 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2590 единиц специальной военной автомобильной техники.