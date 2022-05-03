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Ракеты «Оникс» уничтожили логистический центр с западным оружием в Одессе

Ведомости

Вооруженные силы России высокоточными ракетами «Оникс» нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме в Одессе, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он уточнил, что через этот центр США и европейские страны доставляли на Украину вооружение. «Уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2», а также ракетным вооружением и боеприпасами», – сказал Конашенков.

Ракетами воздушного базирования за ночь были поражены шесть военных объектов Украины, в том числе защищенный пункт управления, склад боеприпасов в районе поселка Слатино, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 69 опорных пунктов.

Ракетные войска поразили командные пункты 81-й аэромобильной бригады в районе села Долина и 77-й бригады территориальной обороны в районе Подоловки Харьковской области, в районе Кульбакино Николаевской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.

«Артиллерийскими подразделениями поражены 54 огневые позиции артиллерии ВСУ, 38 опорных пунктов, а также 195 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 230 националистов и 52 единицы вооружения и военной техники», – сказал Конашенков.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотников, также была сбита баллистическая ракета «Точка-У» и два снаряда системы залпового огня «Смерч».

Всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 696 беспилотников, 286 зенитных ракетных комплексов, 2783 танка и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1255 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2590 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных