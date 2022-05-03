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Участники протестов в Армении вышли к зданию правительства

Ведомости

Требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна участники протестной акции дошли до здания правительства, сообщили «РИА Новости».

Здание оцеплено полицией. В ходе протестных акций в Ереване были задержаны 155 человек, в их числе сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян, который в своем Telegram-канале сообщил, что его доставили в отделение полиции.

По данным «Sputnik» Армения, утром 3 мая участники протестной акции перекрыли автомагистраль Ереван – Севан, также было заблокировано несколько улиц в самом Ереване.

Протестные акции в Армении начались 25 апреля после высказываний Пашиняна о Нагорном Карабахе. Он отметил, что международное сообщество требует снизить требования в отношении статуса республики и не подвергать сомнению целостность Азербайджана. Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении подписать документ, который оставляет Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Сам Пашинян заявлял, что в случае появления проекта документа об урегулировании конфликта он намерен обсудить его с общественностью и только потом принять решение.

1 мая протестные акции приобрели массовый характер – протестующие разбили в центре Еревана палаточный лагерь. По официальным данным, полицией были задержаны 244 человека.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных