Участники протестов в Армении вышли к зданию правительства

Протестные акции в Армении начались 25 апреля после высказываний Пашиняна о Нагорном Карабахе. Он отметил, что международное сообщество требует снизить требования в отношении статуса республики и не подвергать сомнению целостность Азербайджана. Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении подписать документ, который оставляет Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Сам Пашинян заявлял, что в случае появления проекта документа об урегулировании конфликта он намерен обсудить его с общественностью и только потом принять решение.