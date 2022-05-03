Участники протестов в Армении вышли к зданию правительства
Требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна участники протестной акции дошли до здания правительства, сообщили «РИА Новости».
По данным «Sputnik» Армения, утром 3 мая участники протестной акции перекрыли автомагистраль Ереван – Севан, также было заблокировано несколько улиц в самом Ереване.
Протестные акции в Армении начались 25 апреля после высказываний Пашиняна о Нагорном Карабахе. Он отметил, что международное сообщество требует снизить требования в отношении статуса республики и не подвергать сомнению целостность Азербайджана. Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении подписать документ, который оставляет Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Сам Пашинян заявлял, что в случае появления проекта документа об урегулировании конфликта он намерен обсудить его с общественностью и только потом принять решение.
1 мая протестные акции приобрели массовый характер – протестующие разбили в центре Еревана палаточный лагерь. По официальным данным, полицией были задержаны 244 человека.