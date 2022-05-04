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В Белоруссии началась внезапная проверка Вооруженных сил

Ведомости

В Белоруссии 4 мая началась внезапная проверка сил реагирования, сообщило министерство обороны страны. В ходе проверки подразделения Вооруженных сил отработают приведение в боевую готовность, совершат марши в назначенные районы и выполнят учебно-боевые задачи.

В министерстве пояснили, что цель проверки — оценить готовность и способность подразделений быстро реагировать на возможные кризисные ситуации. Воинские части будут действовать в незнакомой местности и в быстро меняющейся обстановке. Постепенно будет увеличиваться количество подразделений, которые будут участвовать в проверке, чтобы проверить их способность противостоять военным угрозам на земле и в воздухе, добавили в Минобороны.

«Проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности, — говорится в сообщении минобороны.

Во время проверки планируется перемещение большого количества военной техники, что может затруднить проезд по дорогам общего пользования. Жителей населенных пунктов и водителей призвали быть «предельно внимательными с учетом видимости и погодных условий».

В конце апреля в Минске прошли учения ОМОНа по борьбе с вооруженными формированиями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных