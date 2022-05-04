В Белоруссии началась внезапная проверка Вооруженных сил

В министерстве пояснили, что цель проверки — оценить готовность и способность подразделений быстро реагировать на возможные кризисные ситуации. Воинские части будут действовать в незнакомой местности и в быстро меняющейся обстановке. Постепенно будет увеличиваться количество подразделений, которые будут участвовать в проверке, чтобы проверить их способность противостоять военным угрозам на земле и в воздухе, добавили в Минобороны.