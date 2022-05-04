В Белоруссии началась внезапная проверка Вооруженных сил
В Белоруссии 4 мая началась внезапная проверка сил реагирования, сообщило министерство обороны страны. В ходе проверки подразделения Вооруженных сил отработают приведение в боевую готовность, совершат марши в назначенные районы и выполнят учебно-боевые задачи.
В министерстве пояснили, что цель проверки — оценить готовность и способность подразделений быстро реагировать на возможные кризисные ситуации. Воинские части будут действовать в незнакомой местности и в быстро меняющейся обстановке. Постепенно будет увеличиваться количество подразделений, которые будут участвовать в проверке, чтобы проверить их способность противостоять военным угрозам на земле и в воздухе, добавили в Минобороны.
«Проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности, — говорится в сообщении минобороны.
Во время проверки планируется перемещение большого количества военной техники, что может затруднить проезд по дорогам общего пользования. Жителей населенных пунктов и водителей призвали быть «предельно внимательными с учетом видимости и погодных условий».
В конце апреля в Минске прошли учения ОМОНа по борьбе с вооруженными формированиями.