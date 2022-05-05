Песков ответил на публикацию NYT об использовании Киевом разведданных США

«Нашим военным хорошо известно, что США, Великобритания, НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским вооруженным силам. Вкупе с потоками вооружений, которые эти же страны и альянс направляют на Украину, — это все действия, которые не способствуют быстрому завершению операции. Но в то же время не способны помешать достижению поставленных целей в ходе специальной военной операции», — сказал Песков. По его словам, российские военные «делают все, что необходимо в этой ситуации», для предотвращения подобных ситуаций.