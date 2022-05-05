Песков ответил на публикацию NYT об использовании Киевом разведданных США
В Кремле знают о том, что США и Великобритания, кроме вооружений, передают Украине разведывательную информацию для ударов по российским военным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times, согласно которой ряд высокопоставленных российских офицеров были убиты в результате ударов украинских войск с использованием американских разведданных. Власти США отрицают причастность к гибели российских военных.
«Нашим военным хорошо известно, что США, Великобритания, НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским вооруженным силам. Вкупе с потоками вооружений, которые эти же страны и альянс направляют на Украину, — это все действия, которые не способствуют быстрому завершению операции. Но в то же время не способны помешать достижению поставленных целей в ходе специальной военной операции», — сказал Песков. По его словам, российские военные «делают все, что необходимо в этой ситуации», для предотвращения подобных ситуаций.
Накануне газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц сообщила, что Вашингтон предоставил Киеву разведывательные данные, которые уже привели к гибели нескольких высокопоставленных российских офицеров на передовой. По информации издания, США передают Украине информацию о событиях в районах боевых действий в режиме онлайн. Эта разведывательная информация, следует из публикации, также включает ожидаемые передвижения российских войск, полученные из недавних американских оценок «секретного плана Москвы» для проведения спецоперации в Донбассе.
В то же время представитель Совета национальной безопасности (СНБ) США Эдриэнн Уотсон в комментарии газете назвал «безответственными» утверждения о том, что Вашингтон помогает Киеву убивать российских офицеров. «Мы не предоставляем разведданные с намерением убить российских генералов», — сказал Уотсон, отметив, что сведения передаются Киеву исключительно для помощи украинцам в обороне.