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Песков ответил на публикацию NYT об использовании Киевом разведданных США

Ведомости

В Кремле знают о том, что США и Великобритания, кроме вооружений, передают Украине разведывательную информацию для ударов по российским военным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times, согласно которой ряд высокопоставленных российских офицеров были убиты в результате ударов украинских войск с использованием американских разведданных. Власти США отрицают причастность к гибели российских военных.

«Нашим военным хорошо известно, что США, Великобритания, НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским вооруженным силам. Вкупе с потоками вооружений, которые эти же страны и альянс направляют на Украину, — это все действия, которые не способствуют быстрому завершению операции. Но в то же время не способны помешать достижению поставленных целей в ходе специальной военной операции», — сказал Песков. По его словам, российские военные «делают все, что необходимо в этой ситуации», для предотвращения подобных ситуаций.

Накануне газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц сообщила, что Вашингтон предоставил Киеву разведывательные данные, которые уже привели к гибели нескольких высокопоставленных российских офицеров на передовой. По информации издания, США передают Украине информацию о событиях в районах боевых действий в режиме онлайн. Эта разведывательная информация, следует из публикации, также включает ожидаемые передвижения российских войск, полученные из недавних американских оценок «секретного плана Москвы» для проведения спецоперации в Донбассе.

В то же время представитель Совета национальной безопасности (СНБ) США Эдриэнн Уотсон в комментарии газете назвал «безответственными» утверждения о том, что Вашингтон помогает Киеву убивать российских офицеров. «Мы не предоставляем разведданные с намерением убить российских генералов», — сказал Уотсон, отметив, что сведения передаются Киеву исключительно для помощи украинцам в обороне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных