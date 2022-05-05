Росгвардия заявила о ликвидации командира ячейки теробороны Украины под Харьковом
Спецназ Росгвардии ликвидировал ячейку территориальной обороны Украины во главе с ее командиром в Харьковской области, на части которой Россия проводит специальную военную операцию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как следует из сообщения, росгвардейцы во время разведывательно-поисковых мероприятий выявили вооруженную группу без опознавательных знаков, которая скрытно продвигалась в лесистой местности в сторону позиций российских войск. «На предложение сдаться диверсанты не отреагировали и открыли огонь. При попытке прорыва спецназовцы заблокировали противника с флангов, после чего уничтожили ответным огнем диверсионную группу во главе с командиром», — сообщает ведомство.
После боя, по данным Росгвардии, ее сотрудники обнаружили на прилегающей местности тренировочный лагерь территориальной обороны Украины, в том числе позиции для пристрелки оружия, места для ночного отдыха, а также несколько комплектов боевой экипировки.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.