Росгвардия заявила о ликвидации командира ячейки теробороны Украины под Харьковом

Как следует из сообщения, росгвардейцы во время разведывательно-поисковых мероприятий выявили вооруженную группу без опознавательных знаков, которая скрытно продвигалась в лесистой местности в сторону позиций российских войск. «На предложение сдаться диверсанты не отреагировали и открыли огонь. При попытке прорыва спецназовцы заблокировали противника с флангов, после чего уничтожили ответным огнем диверсионную группу во главе с командиром», — сообщает ведомство.



После боя, по данным Росгвардии, ее сотрудники обнаружили на прилегающей местности тренировочный лагерь территориальной обороны Украины, в том числе позиции для пристрелки оружия, места для ночного отдыха, а также несколько комплектов боевой экипировки.