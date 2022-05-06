В Пентагоне не подтвердили передачу Киеву данных о крейсере «Москва»
США не предоставляли Украине разведданных по местоположению ракетного крейсера «Москва», который затонул в середине апреля в Черном море после детонации боезапаса. Об этом The New York Times заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
«У украинцев есть собственные возможности в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские военные корабли, что и произошло в данном случае», — сказал Кирби. По его словам, ни один из самолетов P-8 ВМС США, выполняющих патрулирование воздушного пространства в этом районе, «не предоставлял информацию о целях». В то же время еще 20 апреля британский The Times сообщал, что один из американских P-8 находился «в радиусе 100 миль» от места инцидента с крейсером.
Ранее CNN, The New York Times и ряд других американских медиа сообщили со ссылкой на источники, что США предоставили Украине точные разведданные о местоположении флагмана Черноморского флота России крейсера «Москва» незадолго до того, как на корабле начался пожар.
Ракетный крейсер «Москва», согласно официальной версии Минобороны России, затонул во время буксировки в условиях шторма 14 апреля. Корабль пытались отбуксировать после того, как он получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса после пожара. Причины возгорания официально не назывались. В военном ведомстве также сообщили, что в результате инцидента 27 членов экипажа крейсера пропали без вести, один погиб. Большая часть экипажа после инцидента была эвакуирована в Севастополь.