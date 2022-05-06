В Пентагоне не подтвердили передачу Киеву данных о крейсере «Москва»

«У украинцев есть собственные возможности в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские военные корабли, что и произошло в данном случае», — сказал Кирби. По его словам, ни один из самолетов P-8 ВМС США, выполняющих патрулирование воздушного пространства в этом районе, «не предоставлял информацию о целях». В то же время еще 20 апреля британский The Times сообщал, что один из американских P-8 находился «в радиусе 100 миль» от места инцидента с крейсером.