Газета
Политика

В Пентагоне не подтвердили передачу Киеву данных о крейсере «Москва»

Ведомости

США не предоставляли Украине разведданных по местоположению ракетного крейсера «Москва», который затонул в середине апреля в Черном море после детонации боезапаса. Об этом The New York Times заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«У украинцев есть собственные возможности в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские военные корабли, что и произошло в данном случае», — сказал Кирби. По его словам, ни один из самолетов P-8 ВМС США, выполняющих патрулирование воздушного пространства в этом районе, «не предоставлял информацию о целях». В то же время еще 20 апреля британский The Times сообщал, что один из американских P-8 находился «в радиусе 100 миль» от места инцидента с крейсером.

Ранее CNN, The New York Times и ряд других американских медиа сообщили со ссылкой на источники, что США предоставили Украине точные разведданные о местоположении флагмана Черноморского флота России крейсера «Москва» незадолго до того, как на корабле начался пожар.

Ракетный крейсер «Москва», согласно официальной версии Минобороны России, затонул во время буксировки в условиях шторма 14 апреля. Корабль пытались отбуксировать после того, как он получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса после пожара. Причины возгорания официально не назывались. В военном ведомстве также сообщили, что в результате инцидента 27 членов экипажа крейсера пропали без вести, один погиб. Большая часть экипажа после инцидента была эвакуирована в Севастополь.

Ранее по теме: CNN узнал о передаче Киеву данных США о местоположении крейсера «Москва»

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных