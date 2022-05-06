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CNN узнал о передаче Киеву данных США о местоположении крейсера «Москва»

Ведомости

США предоставили Украине точные разведданные о местоположении флагмана Черноморского флота России крейсера «Москва» незадолго до того, как на корабле начался пожар. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала сообщили, что украинские военные, заметив военный корабль в Черном море, сверились со своими американскими коллегами. Те подтвердили, что цель является флагманом российского Черноморского флота и предоставили более точные данные о местоположении крейсера, который вскоре затонул, уточняет CNN. Источники телеканала подчеркивают, что им до сих пор неясно, знали ли США, как Украина использует эти данные, и что в США не принимали какого-либо участия в принятии Киевом решения в отношении российского корабля.

До этого, еще в конце апреля, The Times сообщал, что американский разведывательный самолет Boeing P-8 Poseidon патрулировал акваторию Черного моря незадолго до того, как там затонул крейсер «Москва».

Ракетный крейсер «Москва», согласно официальной версии минобороны России, затонул во время буксировки в условиях шторма 14 апреля. Корабль пытались отбуксировать после того, как он получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса после пожара. Причины возгорания официально не назывались. В военном ведомстве также сообщили, что в результате инцидента 27 членов экипажа крейсера пропали без вести, один погиб. Большая часть экипажа после инцидента была эвакуирована в Севастополь.

Газета New York Times 4 мая со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц сообщила, что Вашингтон предоставил Киеву разведывательные данные, которые уже привели к гибели нескольких высокопоставленных российских офицеров на передовой. По информации издания, США передают Украине информацию о событиях в районах боевых действий в режиме онлайн. Эта разведывательная информация, следует из публикации, также включает ожидаемые передвижения российских войск, полученные из недавних американских оценок «секретного плана Москвы» для проведения спецоперации в Донбассе.

В то же время представитель Совета национальной безопасности (СНБ) США Эдриэнн Уотсон в комментарии газете назвал «безответственными» утверждения о том, что Вашингтон помогает Киеву «убивать российских офицеров». «Мы не предоставляем разведданные с намерением убить российских генералов», — сказал Уотсон, отметив, что сведения передаются Киеву исключительно для помощи украинцам в обороне.

Пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков, комментируя публикацию днем позже, заявил, что в Кремле знают о передаче США и Великобритания, кроме вооружений, разведывательной информации Украине для ударов по российским военным. Песков отметил, что это замедляет, но не останавливает выполнение целей спецоперации и российские военные принимают соответствующие меры, учитывая данный фактор.

Ранее по теме: Песков ответил на публикацию NYT об использовании Киевом разведданных США

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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