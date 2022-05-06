CNN узнал о передаче Киеву данных США о местоположении крейсера «Москва»

Ракетный крейсер «Москва», согласно официальной версии минобороны России, затонул во время буксировки в условиях шторма 14 апреля. Корабль пытались отбуксировать после того, как он получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса после пожара. Причины возгорания официально не назывались. В военном ведомстве также сообщили, что в результате инцидента 27 членов экипажа крейсера пропали без вести, один погиб. Большая часть экипажа после инцидента была эвакуирована в Севастополь.



Газета New York Times 4 мая со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц сообщила, что Вашингтон предоставил Киеву разведывательные данные, которые уже привели к гибели нескольких высокопоставленных российских офицеров на передовой. По информации издания, США передают Украине информацию о событиях в районах боевых действий в режиме онлайн. Эта разведывательная информация, следует из публикации, также включает ожидаемые передвижения российских войск, полученные из недавних американских оценок «секретного плана Москвы» для проведения спецоперации в Донбассе.



В то же время представитель Совета национальной безопасности (СНБ) США Эдриэнн Уотсон в комментарии газете назвал «безответственными» утверждения о том, что Вашингтон помогает Киеву «убивать российских офицеров». «Мы не предоставляем разведданные с намерением убить российских генералов», — сказал Уотсон, отметив, что сведения передаются Киеву исключительно для помощи украинцам в обороне.



Пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков, комментируя публикацию днем позже, заявил, что в Кремле знают о передаче США и Великобритания, кроме вооружений, разведывательной информации Украине для ударов по российским военным. Песков отметил, что это замедляет, но не останавливает выполнение целей спецоперации и российские военные принимают соответствующие меры, учитывая данный фактор.