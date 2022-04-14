Минобороны: на борту ракетного крейсера «Москва» из-за пожара сдетонировал боезапас
На ракетном крейсере Черноморского флота «Москва» произошел пожар, в результате сдетонировал боезапас, сообщило Минобороны. Экипаж корабля полностью эвакуировали.
«В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения», — сообщили в Минобороны (цитата по «РИА Новости»). Экипаж полностью эвакуировали, причины пожара устанавливают.
Крейсер «Москва» — это головной корабль проекта 1164 «Атлант», построенный в 1982 г. на Николаевском судостроительном заводе под именем «Слава». В 1990-е гг. корабль унаследовал от другого крейсера название «Москва» и стал флагманом Черноморского флота. В 2018-2020 гг. корабль отремонтировали и модернизировали: капитально отремонтировали двигатель, заменили дизель-генераторы и системы РТС, а также сотни метров кабель-трасс.
Водоизмещение крейсера составляет 9800 т — 11 300 т. Он может развивать скорость до 32 узлов (59,26 км) и преодолевать расстояние до 7000 миль (11 200 км) Экипаж состоит из 510 человек.