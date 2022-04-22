Минобороны: 27 членов экипажа крейсера «Москва» пропали без вести, один погиб

Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 «Москва» — головной корабль проекта 1164 «Атлант», построенный в 1982 г. на Николаевском судостроительном заводе под именем «Слава». Был принят на вооружение 30 января 1983 г. В 1990-е гг. корабль унаследовал от другого крейсера название «Москва» и стал флагманом Черноморского флота. В 2018-2020 гг. корабль отремонтировали и модернизировали