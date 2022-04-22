Минобороны: 27 членов экипажа крейсера «Москва» пропали без вести, один погиб
В результате пожара с последующей детонацией боезапаса на затонувшем крейсере «Москва» один член экипажа погиб, еще 27 пропали без вести, сообщает Министерство обороны России.
«В результате пожара 13 апреля ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса. Попытки экипажа потушить возгорание не привели к результату. В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести», — указано в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
В оборонном ведомстве добавили, что оставшиеся 396 членов экипажа крейсера были эвакуированы на другие корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь. Министерство оказывают всю необходимую поддержку родным и близким погибшего и пропавших без вести военных.
Вечером 14 апреля Минобороны сообщило, что флагман Черноморского флота затонул во время буксировки в условиях шторма. Корабль пытались отбуксировать после того, как он получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса после пожара. Причины возгорания официально не назывались.
Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 «Москва» — головной корабль проекта 1164 «Атлант», построенный в 1982 г. на Николаевском судостроительном заводе под именем «Слава». Был принят на вооружение 30 января 1983 г. В 1990-е гг. корабль унаследовал от другого крейсера название «Москва» и стал флагманом Черноморского флота. В 2018-2020 гг. корабль отремонтировали и модернизировали