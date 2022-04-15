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ТАСС: экипаж затонувшего крейсера «Москва» доставили в Севастополь

Ведомости

Экипаж затонувшего российского ракетного крейсера «Москва» доставлен в Севастополь, где расположена главная база Черноморского флота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации», — сказал собеседник агентства, не уточнив, сколько человек доставлено и есть ли среди членов экипажа погибшие или пострадавшие.

Вечером 14 апреля Минообороны сообщило, что флагман Черноморского флота затонул во время буксировки во время шторма. Корабль пытались отбуксировать после того, как он получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса в результате пожара. Причины возгорания устанавливаются. В ведомстве уточнили, что экипаж корабля полностью эвакуирован.

Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 «Москва» — головной корабль проекта 1164 «Атлант», построенный в 1982 г. на Николаевском судостроительном заводе под именем «Слава». Был принят на вооружение 30 января 1983 г. В 1990-е гг. корабль унаследовал от другого крейсера название «Москва» и стал флагманом Черноморского флота. В 2018-2020 гг. корабль отремонтировали и модернизировали: капитально отремонтировали двигатель, заменили дизель-генераторы и системы РТС, а также сотни метров кабель-трасс.

Водоизмещение корабля — 11 380 т при длине 186 м и максимальной ширине 20,8 м. Основным ударным вооружением «Москвы» служили 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан», также имелось противолодочное и минно-торпедное вооружение, артиллерия и комплексы ПВО. Экипаж крейсера — 510 человек.

В августе 2008 г. корабль участвовал в российской операции по принуждению Грузии к миру. В марте 2014 г. участвовал в блокаде украинских ВМС в заливе Донузлав (Крым). В конце 2015 г. возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, осуществлял прикрытие авиационной группы ВКС России в Сирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных