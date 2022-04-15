ТАСС: экипаж затонувшего крейсера «Москва» доставили в Севастополь
Экипаж затонувшего российского ракетного крейсера «Москва» доставлен в Севастополь, где расположена главная база Черноморского флота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации», — сказал собеседник агентства, не уточнив, сколько человек доставлено и есть ли среди членов экипажа погибшие или пострадавшие.
Вечером 14 апреля Минообороны сообщило, что флагман Черноморского флота затонул во время буксировки во время шторма. Корабль пытались отбуксировать после того, как он получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса в результате пожара. Причины возгорания устанавливаются. В ведомстве уточнили, что экипаж корабля полностью эвакуирован.
Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 «Москва» — головной корабль проекта 1164 «Атлант», построенный в 1982 г. на Николаевском судостроительном заводе под именем «Слава». Был принят на вооружение 30 января 1983 г. В 1990-е гг. корабль унаследовал от другого крейсера название «Москва» и стал флагманом Черноморского флота. В 2018-2020 гг. корабль отремонтировали и модернизировали: капитально отремонтировали двигатель, заменили дизель-генераторы и системы РТС, а также сотни метров кабель-трасс.
Водоизмещение корабля — 11 380 т при длине 186 м и максимальной ширине 20,8 м. Основным ударным вооружением «Москвы» служили 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан», также имелось противолодочное и минно-торпедное вооружение, артиллерия и комплексы ПВО. Экипаж крейсера — 510 человек.
В августе 2008 г. корабль участвовал в российской операции по принуждению Грузии к миру. В марте 2014 г. участвовал в блокаде украинских ВМС в заливе Донузлав (Крым). В конце 2015 г. возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, осуществлял прикрытие авиационной группы ВКС России в Сирии.