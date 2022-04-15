Минобороны: крейсер «Москва» затонул при буксировке после детонации боезапаса

В ночь с 13 на 14 апреля Минобороны сообщило, что на крейсере начался пожар, из-за чего на борту сдетонировал боезапас. В результате корабль получил серьезные повреждения. В ведомстве уточнили, что экипаж корабля полностью эвакуирован, а причины пожара устанавливаются. За несколько часов до инцидента украинские официальные лица заявили, что крейсер якобы был поражен ракетами комплекса «Нептун» под Одессой.