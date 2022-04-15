Минобороны: крейсер «Москва» затонул при буксировке после детонации боезапаса
Ракетный крейсер «Москва» — флагманский корабль Черноморского флота, накануне получивший повреждения из-за детонации боезапаса, — затонул во время буксировки, сообщили в Минобороны.
«При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».
В ночь с 13 на 14 апреля Минобороны сообщило, что на крейсере начался пожар, из-за чего на борту сдетонировал боезапас. В результате корабль получил серьезные повреждения. В ведомстве уточнили, что экипаж корабля полностью эвакуирован, а причины пожара устанавливаются. За несколько часов до инцидента украинские официальные лица заявили, что крейсер якобы был поражен ракетами комплекса «Нептун» под Одессой.
Позже в Минобороны рассказали, что очаг возгорания удалось локализовать и корабль сохранял плавучесть, основное ракетное вооружение при этом не было повреждено. Минобороны также отметило, что экипаж эвакуировали на другие корабли Черноморского флота, а сам крейсер пытаются буксировать в порт.
Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 «Москва» — головной корабль проекта 1164 «Атлант», построенный в 1982 г. на Николаевском судостроительном заводе под именем «Слава». Был принят на вооружение 30 января 1983 г. В 1990-е гг. корабль унаследовал от другого крейсера название «Москва» и стал флагманом Черноморского флота. В 2018-2020 гг. корабль отремонтировали и модернизировали: капитально отремонтировали двигатель, заменили дизель-генераторы и системы РТС, а также сотни метров кабель-трасс.
Водоизмещение корабля — 11 380 т при длине 186 м и максимальной ширине 20,8 м. Основным ударным вооружением «Москвы» служили 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан», также имелось противолодочное и минно-торпедное вооружение, артиллерия и комплексы ПВО. Экипаж крейсера — 510 человек.
В августе 2008 г. корабль участвовал в российской операции по принуждению Грузии к миру. В марте 2014 г. участвовал в блокаде украинских ВМС в заливе Донузлав (Крым). В конце 2015 г. возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, осуществлял прикрытие авиационной группы ВКС России в Сирии.