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Минобороны России сообщило о сбитых Су-27 и семи беспилотниках ВСУ

Ведомости

Средства ПВО России сбили украинский самолет Су-27 и семь беспилотников, в районе города Изюм были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», сообщило Минобороны России.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Платоновка Луганской Народной Республики. Кроме того, уничтожены: семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

По данным министерства, российские военные нанесли удары высокоточными ракетами воздушного базирования по 31 району сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и по складу боеприпасов. Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразили три склада боеприпасов, 7 ротных опорных пунктов и 16 районов сосредоточения живой силы и техники. В результате военные уничтожили до 310 военнослужащих ВСУ, 27 единиц вооружения и военной техники и ЗРК «Оса-АКМ».

В Минобороны добавили, что ракетные войска и артиллерия за день поразили 22 пункта управления, 207 опорных пунктов, районов сосредоточения силы и техники и 3 склада боеприпасов.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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