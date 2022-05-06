Минобороны России сообщило о сбитых Су-27 и семи беспилотниках ВСУ
Средства ПВО России сбили украинский самолет Су-27 и семь беспилотников, в районе города Изюм были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», сообщило Минобороны России.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Платоновка Луганской Народной Республики. Кроме того, уничтожены: семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
По данным министерства, российские военные нанесли удары высокоточными ракетами воздушного базирования по 31 району сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и по складу боеприпасов. Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразили три склада боеприпасов, 7 ротных опорных пунктов и 16 районов сосредоточения живой силы и техники. В результате военные уничтожили до 310 военнослужащих ВСУ, 27 единиц вооружения и военной техники и ЗРК «Оса-АКМ».
В Минобороны добавили, что ракетные войска и артиллерия за день поразили 22 пункта управления, 207 опорных пунктов, районов сосредоточения силы и техники и 3 склада боеприпасов.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.