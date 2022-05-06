Минобороны России сообщило о сбитых Су-27 и семи беспилотниках ВСУ

По данным министерства, российские военные нанесли удары высокоточными ракетами воздушного базирования по 31 району сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и по складу боеприпасов. Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразили три склада боеприпасов, 7 ротных опорных пунктов и 16 районов сосредоточения живой силы и техники. В результате военные уничтожили до 310 военнослужащих ВСУ, 27 единиц вооружения и военной техники и ЗРК «Оса-АКМ».