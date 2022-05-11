Путин поздравил главу ДНР Пушилина с Днем республики
Президент России Владимир Путин поздравил главу ДНР Дениса Пушилина с Днем республики, выразив надежду на укрепление дружбы народов двух государств. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Восемь лет назад народ ДНР сделал выбор в пользу государственной независимости. Сегодня мы ведём совместную борьбу за то, чтобы граждане республики могли реализовать своё законное право на свободную и мирную жизнь в соответствии со своими вековыми культурными и духовными традициями, в дружбе с братской Россией», — говорится в телеграмме.
Глава государства также выразил уверенность в том, что ДНР и России удастся преодолеть все трудности и одержать победу общими усилиями. Ранее Пушилин назначил Ольгу Макееву чрезвычайным и полномочным послом республики в России.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования.