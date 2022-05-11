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Путин поздравил главу ДНР Пушилина с Днем республики

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил главу ДНР Дениса Пушилина с Днем республики, выразив надежду на укрепление дружбы народов двух государств. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Восемь лет назад народ ДНР сделал выбор в пользу государственной независимости. Сегодня мы ведём совместную борьбу за то, чтобы граждане республики могли реализовать своё законное право на свободную и мирную жизнь в соответствии со своими вековыми культурными и духовными традициями, в дружбе с братской Россией», — говорится в телеграмме.

Глава государства также выразил уверенность в том, что ДНР и России удастся преодолеть все трудности и одержать победу общими усилиями. Ранее Пушилин назначил Ольгу Макееву чрезвычайным и полномочным послом республики в России.

ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных