Путин поздравил главу ДНР Пушилина с Днем республики

«Восемь лет назад народ ДНР сделал выбор в пользу государственной независимости. Сегодня мы ведём совместную борьбу за то, чтобы граждане республики могли реализовать своё законное право на свободную и мирную жизнь в соответствии со своими вековыми культурными и духовными традициями, в дружбе с братской Россией», — говорится в телеграмме.