Лавров заявил об упущенном шансе ООН добиться мирного решения конфликта на Украине

Также в ходе встречи Путин указал генсеку ООН на аналогичность ситуации с признанием ДНР и ЛНР и признанием Косово. Он напомнил, что по решению Международного суда ООН по ситуации в Косово та или иная территория любого государства не обязана обращаться к центральным властям страны за разрешением провозгласить свой суверенитет. Такое решение было поддержано всеми странами. «Если это так, то тогда республики Донбасса, Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика, имеют такое же право, не обращаясь в центральные органы власти Украины, объявить о своём суверенитете, потому что прецедент создан, так?» — отметил президент.