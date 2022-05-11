Лавров заявил об упущенном шансе ООН добиться мирного решения конфликта на Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш упустил возможность добиться мирного урегулирования ситуации на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди.
«К моему огромному сожалению, секретариат этой организации, включая ее генерального секретаря, упустили возможность добиться политического урегулирования, когда долгие 7 лет они никак не реагировали на открытый, откровенный саботаж киевским режимом резолюции Совета Безопасности 2202, которая утвердила Минские договоренности об урегулировании на Востоке Украины», — заявил Лавров (цитата по «РИА Новости»).
26 апреля генсекретарь ООН Гуттереш приехал в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи Гуттереш предложил Путину помощь ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации людей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе», на котором, по данным Минобороны России, собрались остатки украинских боевиков. 6 мая Гуттереш сообщил об эвакуации около 500 человек с «Азовстали», данные подтвердил штаб территориальной обороны ДНР.
Также в ходе встречи Путин указал генсеку ООН на аналогичность ситуации с признанием ДНР и ЛНР и признанием Косово. Он напомнил, что по решению Международного суда ООН по ситуации в Косово та или иная территория любого государства не обязана обращаться к центральным властям страны за разрешением провозгласить свой суверенитет. Такое решение было поддержано всеми странами. «Если это так, то тогда республики Донбасса, Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика, имеют такое же право, не обращаясь в центральные органы власти Украины, объявить о своём суверенитете, потому что прецедент создан, так?» — отметил президент.