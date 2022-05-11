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Мишустин назначил Сергея Галкина руководителем Росстата

Ведомости

Замминистра экономического развития России Сергей Галкин назначен руководителем Росстата, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 

«Руководителем Федеральной службы государственной статистики (Росстат) стал Сергей Галкин. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении. Прошлый глава ведомства Павел Малков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области вместо ушедшего в отставку Николая Любимова.

Галкин занял должность советника министра в 2017 г. После этого он возглавил департамент организационного обеспечения и коммуникаций, а с ноября 2018 г. курировал вопросы региональной политики и регионального развития в должности заместителя министра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных