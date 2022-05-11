Мишустин назначил Сергея Галкина руководителем Росстата
Замминистра экономического развития России Сергей Галкин назначен руководителем Росстата, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Руководителем Федеральной службы государственной статистики (Росстат) стал Сергей Галкин. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении. Прошлый глава ведомства Павел Малков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области вместо ушедшего в отставку Николая Любимова.
Галкин занял должность советника министра в 2017 г. После этого он возглавил департамент организационного обеспечения и коммуникаций, а с ноября 2018 г. курировал вопросы региональной политики и регионального развития в должности заместителя министра.