WP узнал о разработке руководства по обмену разведданными США с Украиной

Издание пояснило, что под первый запрет подпадает информация о местонахождении высокопоставленных офицеров или министров, например, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Запрет не распространяется на офицеров, в том числе генералов, некоторые из которых уже погибли на поле боя.