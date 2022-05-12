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WP узнал о разработке руководства по обмену разведданными США с Украиной

Ведомости

Администрация президента США разработала руководство по обмену разведданными с Украиной, чтобы избежать усиления напряженности между США и Россией, сообщил Washington Post со ссылкой на анонимных американских и украинских чиновников. По данным газеты, документ запрещает передавать Киеву информацию, которая помогла бы «ликвидировать российское руководство» или атаковать российские объекты за пределами Украины.

Издание пояснило, что под первый запрет подпадает информация о местонахождении высокопоставленных офицеров или министров, например, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Запрет не распространяется на офицеров, в том числе генералов, некоторые из которых уже погибли на поле боя.

Запрет, по данным газеты, на передачу информации о российских объектах за пределами Украины отчасти нужен для того, чтобы не сделать США участником атак на объекты на территории России.

Ранее CNN, The New York Times и ряд других американских медиа сообщили со ссылкой на источники, что США предоставили Украине точные разведданные о местоположении флагмана Черноморского флота России крейсера «Москва» незадолго до того, как на корабле начался пожар. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби опроверг эту информацию.

Телеканал NBC сообщил со ссылкой на источник, что президент США Джо Байден на встрече с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и министром обороны Ллойдом Остином потребовал пресечь утечки об обмене разведданными с Украиной. По словам президента, разглашение информации о работе спецслужб «отвлекает от нашей общей цели».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных