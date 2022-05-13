Медведев предрек череду глобальных кризисов из-за санкций против России

Экономические кризисы, считает Медведев, в свою очередь приведут также к новым региональным военным конфликтам, распространению терроризма, упадку международных институтов, вместо которых будут, по мнению замсекретаря Совбеза, созданы основанные на «прагматических, а не идеологических англосаксонских критериях». «В итоге будет создана новая архитектура безопасности, в которой де-факто, а потом и де-юре признаются сложившиеся реалии», — считает Медведев.