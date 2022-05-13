Медведев предрек череду глобальных кризисов из-за санкций против России
Экономические санкции против России приведут к глобальному финансовому, продовольственному, энергетическому, логистическому и политическому кризисам. Они, в свою очередь, спровоцируют новые войны, голод и эпидемии, а затем — перестройку миропорядка, написал в своем Telegram-канале заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По мнению Медведева, по итогам последствий антироссийских санкций разрушится ряд глобальных цепочек поставок, произойдет крупный логистический кризис, ускорится рост цен на ископаемые ресурсы из-за импортных ограничений в отношении России, «усилится энергетический кризис» — в первую очередь в странах — инициаторах санкций.
Также, по мнению Медведева, антироссийские санкции приведут к тому, что «наступит полноценный международный продовольственный кризис с перспективой голода в отдельных государствах». Кроме того, считает замсекретаря Совбеза, возможен «валютно-финансовый кризис в некоторых странах или сообществах стран».
Экономические кризисы, считает Медведев, в свою очередь приведут также к новым региональным военным конфликтам, распространению терроризма, упадку международных институтов, вместо которых будут, по мнению замсекретаря Совбеза, созданы основанные на «прагматических, а не идеологических англосаксонских критериях». «В итоге будет создана новая архитектура безопасности, в которой де-факто, а потом и де-юре признаются сложившиеся реалии», — считает Медведев.
Ранее замсекретаря Совбеза заявил о возможности перехода конфликта с НАТО в ядерную войну. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что и Россия, и НАТО хотят избежать прямого столкновения.