Минобороны сообщило об уничтожении НПЗ в Полтавской области Украины
Российские военные уничтожили производственные мощности нефтеперерабатывающего завода на северной окраине города Кременчуг Полтавской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на утреннем брифинге.
«Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуг Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск», — сообщил Конашенков.
По его словам, военные поразили 15 пунктов управления, 520 районов сосредоточения живой силы и военной техники, шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также склад ракетного вооружения в районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области.
Накануне Конашенков сообщил, что российские комплексы противовоздушной обороны перехватили беспилотник и три баллистические ракеты «Точка-У» над островом Змеиный, в районе населенного пункта Долина Харьковской области уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 165 самолетов, 125 вертолетов, 842 беспилотных летательных аппарата, 304 зенитных ракетных комплекса, 3032 танка и других боевых бронированных машин, 368 установок реактивных систем залпового огня, 1491 орудие полевой артиллерии и миномета, а также 2869 единиц специальной военной автомобильной техники.