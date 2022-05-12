Минобороны: над островом Змеиный сбиты три ракеты «Точка-У» и украинский дрон

9 мая Конашенков сообщил, что российские военные сорвали провокацию Украины на острове Змеиный, которую украинский генштаб при участии советников из США и Великобритании готовил с 7 мая. По его словам, целью провокации был захват полуострова, но он был сорван благодаря грамотным действиям Вооруженных сил России, в результате чего противник понес большие потери. Тогда Украина потеряла три самолета Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24 и 29 беспилотников, в том числе восемь ударных Bayraktar TB2. Кроме того, при попытке высадки десанта в ночь на 8 мая уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр» с военнослужащими ВМС Украины, сообщил Конашенков, также на острове уничтожено 50 диверсантов.