Минобороны: над островом Змеиный сбиты три ракеты «Точка-У» и украинский дрон
Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили беспилотник и три баллистические ракеты «Точка-У» над островом Змеиный, заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.
«Над островом Змеиный сбит в воздухе один беспилотный летательный аппарат и перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У», — сообщил Конашенков, добавив, что в районе населенного пункта Долина Харьковской области была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.
Российские военные также поразили четыре пункта управления, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада боеприпасов в районе Соледар ДНР и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США. В результате ударов уничтожены более 170 националистов, выведена из строя 41 единица военной техники, добавил представитель оборонного ведомства.
Ранее сегодня Конашенков сообщил, что в Черниговской области, в районе Новгорода-Северского, уничтожено два склада с боеприпасами, ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники – из строя выведено 72 единицы.
9 мая Конашенков сообщил, что российские военные сорвали провокацию Украины на острове Змеиный, которую украинский генштаб при участии советников из США и Великобритании готовил с 7 мая. По его словам, целью провокации был захват полуострова, но он был сорван благодаря грамотным действиям Вооруженных сил России, в результате чего противник понес большие потери. Тогда Украина потеряла три самолета Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24 и 29 беспилотников, в том числе восемь ударных Bayraktar TB2. Кроме того, при попытке высадки десанта в ночь на 8 мая уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр» с военнослужащими ВМС Украины, сообщил Конашенков, также на острове уничтожено 50 диверсантов.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.
Выступая 9 мая на параде Победы на Красной площади в Москве, глава российского государства подчеркнул, что Россия дала упреждающий отпор агрессору, начав на Украине специальную военную операцию. Он также напомнил о предложении России заключить с Западом гарантии безопасности в декабре прошлого года. По его словам, РФ призывала к честному диалогу и поиску компромисса, однако страны НАТО «не захотели нас услышать».