Зампостпреда при ООН заявил о смене позиции России по вступлению Украины в ЕС
Позиция России по вопросу членства Украины в ЕС изменилась, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News. По словам Полянского, теперь она схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО.
«Членство Украины в ЕС больше не может быть частью какого-либо мирного соглашения», — заявил Полянский. Дипломат подчеркнул, что на данный момент нет дипломатических вариантов решения сложившейся ситуации вокруг Украины.
«На данном этапе я, откровенно говоря, не вижу каких-либо возможностей для дипломатического урегулирования, учитывая позицию Украины и попытки распалить этот конфликт со стороны западных стран. Я должен признать, что сейчас нет возможностей для дипломатии», — отметил он.
После начала военной спецоперации России на Украине Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. 29 марта Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному соглашению и предложил установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны в обмен на международные гарантии безопасности. Но потом Украина решила пересмотреть свою позицию.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля. Уже на следующий день Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление. 21 марта заявку Киева начали рассматривать на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.
18 апреля Зеленский передал представителю Евросоюза Матти Маасикасу заполненную анкету, необходимую для получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. Ранее сегодня МИД Франции сообщил, что заявка Украины на членство в Евросоюзе будет рассматриваться в июне 2022 г. на уровне глав государств и правительств в Евросовете.