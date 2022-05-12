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Зампостпреда при ООН заявил о смене позиции России по вступлению Украины в ЕС

Ведомости

Позиция России по вопросу членства Украины в ЕС изменилась, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News. По словам Полянского, теперь она схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО.

«Членство Украины в ЕС больше не может быть частью какого-либо мирного соглашения», — заявил Полянский. Дипломат подчеркнул, что на данный момент нет дипломатических вариантов решения сложившейся ситуации вокруг Украины.

«На данном этапе я, откровенно говоря, не вижу каких-либо возможностей для дипломатического урегулирования, учитывая позицию Украины и попытки распалить этот конфликт со стороны западных стран. Я должен признать, что сейчас нет возможностей для дипломатии», — отметил он.

После начала военной спецоперации России на Украине Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. 29 марта Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному соглашению и предложил установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны в обмен на международные гарантии безопасности. Но потом Украина решила пересмотреть свою позицию. 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля. Уже на следующий день Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление. 21 марта заявку Киева начали рассматривать на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.

18 апреля Зеленский передал представителю Евросоюза Матти Маасикасу заполненную анкету, необходимую для получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. Ранее сегодня МИД Франции сообщил, что заявка Украины на членство в Евросоюзе будет рассматриваться в июне 2022 г. на уровне глав государств и правительств в Евросовете.

Ранее по теме: Заявку Украины на членство в Евросоюзе рассмотрят в июне

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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