Заявку Украины на членство в Евросоюзе рассмотрят в июне
Заявка Украины на членство в Евросоюзе будет рассматриваться в июне 2022 г. на уровне глав государств и правительств в Евросовете, сообщил МИД Франции. Сейчас заявка рассматривается в Еврокомиссии.
В опубликованном МИДом отрывке из пресс-брифинга, состоявшемся 12 мая, на вопрос, будет ли «зарезервировано» для Украины место в Евросоюзе, неназванный министерством спикер попросил журналистов обратиться к речи президента Франции Эмманюэля Макрона в Страсбурге и Берлине. Во время своего выступления на закрытии конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге Макрон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз займет многие годы. В МИДе еще раз подчеркнули, что «Украина является частью европейской семьи».
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля. Уже на следующий день Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление. 21 марта заявку Киева начали рассматривать на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе. 18 апреля Зеленский передал представителю Евросоюза Матти Маасикасу заполненную анкету, необходимую для получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС.