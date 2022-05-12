Заявку Украины на членство в Евросоюзе рассмотрят в июне

В опубликованном МИДом отрывке из пресс-брифинга, состоявшемся 12 мая, на вопрос, будет ли «зарезервировано» для Украины место в Евросоюзе, неназванный министерством спикер попросил журналистов обратиться к речи президента Франции Эмманюэля Макрона в Страсбурге и Берлине. Во время своего выступления на закрытии конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге Макрон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз займет многие годы. В МИДе еще раз подчеркнули, что «Украина является частью европейской семьи».