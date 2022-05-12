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Заявку Украины на членство в Евросоюзе рассмотрят в июне

Ведомости

Заявка Украины на членство в Евросоюзе будет рассматриваться в июне 2022 г. на уровне глав государств и правительств в Евросовете, сообщил МИД Франции. Сейчас заявка рассматривается в Еврокомиссии.

В опубликованном МИДом отрывке из пресс-брифинга, состоявшемся 12 мая, на вопрос, будет ли «зарезервировано» для Украины место в Евросоюзе, неназванный министерством спикер попросил журналистов обратиться к речи президента Франции Эмманюэля Макрона в Страсбурге и Берлине. Во время своего выступления на закрытии конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге Макрон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз займет многие годы. В МИДе еще раз подчеркнули, что «Украина является частью европейской семьи».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля. Уже на следующий день Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление. 21 марта заявку Киева начали рассматривать на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе. 18 апреля Зеленский передал представителю Евросоюза Матти Маасикасу заполненную анкету, необходимую для получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных