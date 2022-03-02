ЕС благосклонно отнесся к заявке Украины на вступление в его ряды

ЕС благосклонно отнесся к заявке Украины на вступление в его рядыРоссия не увязывает этот процесс с вопросом собственной безопасности
Вечером 1 марта Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны – кандидата на вступление в Евросоюз. Это решение парламентариев Европы вызвало спокойную реакцию Кремля. Россия не считает Евросоюз военно-политическим блоком и поэтому не рассматривает заявку Украины на вступление в ЕС как вопрос своей стратегической безопасности. Об этом 1 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В плане вопроса стратегической безопасности эта тема лежит в другой плоскости. В конституции Украины ориентированность на вступление в ЕС зафиксирована письменно. Наверное, этот процесс следует рассматривать отдельно», – пояснил Песков.
Ранее, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Евросоюз. Фото документа, адресованного президенту Франции Эмманюэлю Макрону, а также руководителям Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента, было опубликовано в официальном Telegram-канале Верховной рады. Руководство ЕС благосклонно относится к идее вступления Украины в объединение, однако гарантий того, что это произойдет быстро, не дает. В интервью телеканалу Euronews от 27 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Украина – одна из нас, а потому все хотят, чтобы она вступила в ЕС». При этом фон дер Ляйен не сказала, что Украину в ЕС примут немедленно, как этого хочет Киев.