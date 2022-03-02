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ЕС благосклонно отнесся к заявке Украины на вступление в его ряды

Россия не увязывает этот процесс с вопросом собственной безопасности
Глеб Мишутин
Президент Еврокомиссии не сказала, что Украину в ЕС примут немедленно, как этого хочет Киев / François WALSCHAERTS / AFP

Вечером 1 марта Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны – кандидата на вступление в Евросоюз. Это решение парламентариев Европы вызвало спокойную реакцию Кремля. Россия не считает Евросоюз военно-политическим блоком и поэтому не рассматривает заявку Украины на вступление в ЕС как вопрос своей стратегической безопасности. Об этом 1 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В плане вопроса стратегической безопасности эта тема лежит в другой плоскости. В конституции Украины ориентированность на вступление в ЕС зафиксирована письменно. Наверное, этот процесс следует рассматривать отдельно», – пояснил Песков.

Ранее, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Евросоюз. Фото документа, адресованного президенту Франции Эмманюэлю Макрону, а также руководителям Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента, было опубликовано в официальном Telegram-канале Верховной рады. Руководство ЕС благосклонно относится к идее вступления Украины в объединение, однако гарантий того, что это произойдет быстро, не дает. В интервью телеканалу Euronews от 27 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Украина – одна из нас, а потому все хотят, чтобы она вступила в ЕС». При этом фон дер Ляйен не сказала, что Украину в ЕС примут немедленно, как этого хочет Киев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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