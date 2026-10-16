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Президент Южной Кореи призвал сограждан не отказываться от жизни

Анна Виноградова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призвал граждан не отказываться от жизни и обращаться за психологической помощью в кризисных ситуациях. Соответствующее обращение он опубликовал в соцсети X, комментируя информацию о снижении числа самоубийств в стране.

«Нужно жить. Вы должны продолжать жить, несмотря ни на что», – написал президент. Он добавил, что специалисты помогут найти выход из сложной ситуации.

Согласно официальной статистике, в 2025 г. в Южной Корее зарегистрировали 14 144 смерти в результате самоубийств. Показатель составил 27,8 случая на 100 000 жителей против 29,1 в 2024 г. Несмотря на снижение, страна сохраняет самый высокий уровень самоубийств среди государств ОЭСР.

За январь – июль 2026 г. число таких смертей сократилось на 12,3% в годовом выражении – с 8475 до 7432. Власти отмечают снижение числа самоубийств, связанных с экономическими трудностями, однако среди молодежи ситуация остается сложной.

13 октября Ли Чжэ Мен заявил на заседании правительства, что уровень самоубийств среди молодых людей продолжает расти. Среди возможных причин он назвал чрезмерную конкуренцию, учебную нагрузку и травлю в школах. Президент призвал разработать новые меры профилактики.

12 октября правительство Южной Кореи утвердило программу предотвращения самоубийств до 2030 г. Она предусматривает расширение психологической помощи и поддержку граждан, столкнувшихся с долгами, бедностью и социальной изоляцией. Власти рассчитывают снизить показатель самоубийств до 18,9 случая на 100 000 жителей.

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