Президент Южной Кореи призвал сограждан не отказываться от жизни

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призвал граждан не отказываться от жизни и обращаться за психологической помощью в кризисных ситуациях. Соответствующее обращение он опубликовал в соцсети X, комментируя информацию о снижении числа самоубийств в стране.