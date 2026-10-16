Центробанк сообщил об умеренном росте цен в регионах в сентябре

По данным Росстата, с 6 по 12 октября потребительские цены выросли на 0,11%, с начала месяца – на 1,01%, а с начала года – на 6,1%. В категории продовольственных товаров заметнее всего подорожали помидоры (+4,6%) и куриные яйца (+2,4%). Среди непродовольственных товаров выросли цены на пеленки для новорожденных (+0,9%), зубные щетки (+0,7%), зубную пасту (+0,4%), туалетное мыло и спички (+0,2%). На 0,5% подорожало отопление, на 0,4% – водоснабжение и на 0,3% – водоотведение. Выросли цены на мойку легкового автомобиля на 0,2%, на восстановление зуба пломбой, на стрижки женские и мужские – на 0,1%.