Лукашенко напомнил об обещании Зеленского пробыть на посту президента один срок
Президент Украины Владимир Зеленский в свое время обещать занимать свой пост лишь один срок. Об этом напомнил белорусский лидер Александр Лукашенко, его слова приводит «БелТА».
«Надо выполнять обещания. На выборы надо идти. В этом [президент США Дональд] Трамп прав: обещал – надо выполнять обещания», – сказал Лукашенко, добавив при этом, что Трампу не следует диктовать, как поступить Украине.
10 октября Трамп заявил о необходимости смены власти на Украине. По его словам, Зеленский не раз имел возможность урегулировать конфликт, но отказывался от этого. Американский лидер также потребовал прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.