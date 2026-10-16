Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,448-0,28%VEON-RX77,2-1,15%YAKG34,15+1,34%IMOEX2 425,75+1,63%RTSI912,33+1,63%RGBI111,87+0,16%RGBITR771,23+0,19%
Главная / Политика /

Лукашенко напомнил об обещании Зеленского пробыть на посту президента один срок

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский в свое время обещать занимать свой пост лишь один срок. Об этом напомнил белорусский лидер Александр Лукашенко, его слова приводит «БелТА».

«Надо выполнять обещания. На выборы надо идти. В этом [президент США Дональд] Трамп прав: обещал – надо выполнять обещания», – сказал Лукашенко, добавив при этом, что Трампу не следует диктовать, как поступить Украине.

10 октября Трамп заявил о необходимости смены власти на Украине. По его словам, Зеленский не раз имел возможность урегулировать конфликт, но отказывался от этого. Американский лидер также потребовал прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

11 октября Зеленский допустил проведение президентских выборов при условии 60-дневного перемирия, но уже 12 октября заявил о невозможности проведения выборов в условиях продолжающегося конфликта. В интервью ABC News он объяснил свою позицию угрозами безопасности и законодательными ограничениями.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте