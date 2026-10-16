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Индекс Мосбиржи вырос после анонса международного разговора Путина

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Индекс Мосбиржи ускорил рост после анонса международного телефонного разговора президента России Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. За 10 минут показатель прибавил 0,47% и достиг 2412,72 пункта.

16 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал международный разговор российского лидера. Он отметил, что все остальные мероприятия Путина будут непубличными.

В этот же день «Ведомости» писали, что по состоянию на 12:00 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,82% и составил 2406,47. Индекс РТС вырос на 0,82% и составил 905,07.

Последний известный международный разговор Путина состоялся 13 октября. Глава государства в ходе диалога по телефону обсудил с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном ситуацию на Ближнем Востоке и развитие двустороннего сотрудничества. Президенты обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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