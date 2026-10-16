Индекс Мосбиржи вырос после анонса международного разговора Путина
Индекс Мосбиржи ускорил рост после анонса международного телефонного разговора президента России Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. За 10 минут показатель прибавил 0,47% и достиг 2412,72 пункта.
16 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал международный разговор российского лидера. Он отметил, что все остальные мероприятия Путина будут непубличными.
В этот же день «Ведомости» писали, что по состоянию на 12:00 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,82% и составил 2406,47. Индекс РТС вырос на 0,82% и составил 905,07.
Последний известный международный разговор Путина состоялся 13 октября. Глава государства в ходе диалога по телефону обсудил с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном ситуацию на Ближнем Востоке и развитие двустороннего сотрудничества. Президенты обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.